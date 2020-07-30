2020-07-30T05:56:09+03:00
Происшествия

Сибиряк, которого зажало в салоне «Ниссан» после ДТП, умер по дороге в больницу

Иномарка столкнулась с фургоном на Чуйском тракте
Александра Сударь
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Пассажир машины, столкнувшейся с фургоном, умер в машине врачей. Фото: ОГИБДДПассажир машины, столкнувшейся с фургоном, умер в машине врачей. Фото: ОГИБДД
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В четверг, 30 июля, стало известно, что пассажир «Ниссана», который на Чуйском тракте столкнулся с фургоном, умер по дороге в больнице. Мужчине был 31 год. Об этом сообщили в областном ГИБДД. После столкновения его зажало, очевидцы пытались вытащить его из машины.

— Женщина-водитель 1995 года рождения на автомобиле «Ниссан АД» двигалась по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и на 118-км совершила столкновение со встречным автомобилем Фиат Дукато под управлением водителя 1986 года рождения, — рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 29 июля в Черепановском районе Новосибирской области произошла авария. На 118 километре трассы Р-265 столкнулись фургон и иномарка.

В ГАИ по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в этой аварии пострадали три человека: водитель фургона, а также водитель и пассажир «Ниссана». На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

Водители отметили, что на этой трассе аварии — дело привычное.

Под Новосибирском столкнулись иномарка и фургон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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