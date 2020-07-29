«Водителя зажало в салоне»: под Новосибирском столкнулись иномарка и фургон
Вечером 29 июля в Черепановском районе Новосибирской области произошла авария. На 118 километре трассы Р-265 столкнулись фургон и иномарка.
— На Чуйском тракте столкнулись универсал Nissan AD и фургон. В результате удара оба автомобиля получили критические повреждения, а в салоне «Ниссана» зажало человека, которого еще до приезда спасателей пытались вытащить очевидцы, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На 118 километре трассы Р-265 столкнулись фургон и иномарка. Фото: "АСТ-54"
В ГАИ по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в этой аварии пострадали три человека: водитель фургона и водитель и пассажир «Ниссана». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В комментариях под постом в паблике «АСТ-54» многие сибиряки написали о том, что на этой трассе аварии — дело привычное. А некоторые люди предположили, что возможной причиной произошедшего могла стать неудачная попытка обгона по встречной полосе:
— На этой трассе часто все бьются.
— Буквально неделю назад видел там аварии.
— Там многие вылетают на встречку при обгоне, вот и происходят аварии, — пишут люди.
Под Новосибирском столкнулись иномарка и фургон.
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ИСТОЧНИК KP.RU