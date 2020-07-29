2020-07-29T17:14:57+03:00
Происшествия

«Водителя зажало в салоне»: под Новосибирском столкнулись иномарка и фургон

В ДТП пострадали три человека
Алена КУЛЕШОВА
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Вечером 29 июля в Черепановском районе Новосибирской области произошла авария. Фото: "АСТ-54"Вечером 29 июля в Черепановском районе Новосибирской области произошла авария. Фото: "АСТ-54"
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Вечером 29 июля в Черепановском районе Новосибирской области произошла авария. На 118 километре трассы Р-265 столкнулись фургон и иномарка.

— На Чуйском тракте столкнулись универсал Nissan AD и фургон. В результате удара оба автомобиля получили критические повреждения, а в салоне «Ниссана» зажало человека, которого еще до приезда спасателей пытались вытащить очевидцы, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На 118 километре трассы Р-265 столкнулись фургон и иномарка. Фото: "АСТ-54"

На 118 километре трассы Р-265 столкнулись фургон и иномарка. Фото: "АСТ-54"

В ГАИ по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в этой аварии пострадали три человека: водитель фургона и водитель и пассажир «Ниссана». На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В комментариях под постом в паблике «АСТ-54» многие сибиряки написали о том, что на этой трассе аварии — дело привычное. А некоторые люди предположили, что возможной причиной произошедшего могла стать неудачная попытка обгона по встречной полосе:

— На этой трассе часто все бьются.

— Буквально неделю назад видел там аварии.

— Там многие вылетают на встречку при обгоне, вот и происходят аварии, — пишут люди.

Под Новосибирском столкнулись иномарка и фургон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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