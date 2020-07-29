Новосибирская полиция отказывается возбуждать уголовное дело после избиения 14-летнего школьника

29 Июль 2020 2020-07-29T19:28:42+03:00

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В Новосибирске полицейские во второй раз отказались возбуждать уголовное дело против мужчины, который избил 14-летнего сына местного общественника Ростислава Антонова. Напомним, инцидент случился в феврале этого года, с этого момента Ростислав пытается добиться признание произошедшего именно уголовным преступлением, в то время, как органы считают это административным правонарушением.

— Я помню, что в тот день мне позвонили из полиции и сообщили, что моего ребенка на улице избил какой-то мужчина. Я сразу же приехал в участок, где к тому времени находился и мой сын, и тот самый нападавший. Мне показалось, что он был в неадекватном состоянии, может быть даже в состоянии наркотического опьянения. Но, тем не менее, пока допрашивали меня и сына, этого мужчину отпустили, даже не проведя никакого медицинского освидетельствования, — рассказал КП-Новосибирск Ростислав Антонов. — Дальше, на протяжении полугода, пока это дело расследовали, нам дважды отказывали в возбуждении уголовного дела. В полиции уверены, что, согласно результатам медицинской экспертизы, побои, нанесенные моему сыну квалифицируются не как уголовное преступление по статье 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений), а как административное правонарушение по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). И именно по ней и планируется привлечь нападавшего к ответственности. В то время, как я уверен, что здесь вполне достаточно материалов для уголовного дела. И именно на его возбуждении я собираюсь настаивать. Кроме того, очень хочется разобраться с тем, почему того мужчину не отправили на экспертизу? Ведь то, в каком состоянии он находился в момент случившегося, безусловно, важный момент в этом деле.

В настоящее время Ростислав Антонов уже обратился в прокуратуру с требованием обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела. Кроме того, общественник настаивает на привлечении к ответственности сотрудников правоохранительных органов, отпустивших нападавшего мужчину без проведения экспертизы.

Напомним, случилась эта история 17 февраля 2020 года. По словам Ростислава Антонова, в тот день его 14-летний сын попрощался с другом на улице и пошел в сторону метро. Там, его резко развернул за рукав куртки какой-то мужчина и начал избивать. Оттащить мужчину от подростка удалось прохожим, решившим вмешаться в происходящее. Далее нападавшего задержали сотрудники полиции.

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Что стало причиной нападения, неизвестно (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU