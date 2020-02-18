«Это дико и ненормально!»: сына новосибирского общественника жестоко избили в центре города

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:02:43+03:00

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В Новосибирске в центре города 40-летний мужчина напал на 14-летнего мальчика — сына общественника Ростислава Антонова. Это произошло в понедельник, 17 февраля, мальчик только попрощался с другом и направлялся в сторону метро. По словам отца подростка, нападавший резко развернул его сына за рукав куртки лицом к себе и начал избивать.

— Первый удар он нанес по лицу, второй в висок. После чего сын прикрыл голову руками, и последующие удары пришлись уже по ним. Все это происходило в центре города, на оживленной улице в светлое время суток. Прохожие вмешались, оттащив подонка от ребенка, и вызвав полицию, — рассказал Ростислав Антонов. — В полиции, куда я приехал за сыном, мужчина продолжал высказывать невнятные угрозы в его адрес. По мнению, задержавших его сотрудников полиции, преступник находился под действием наркотических веществ.

Конфликта между мальчиком и нападавшим не было. Фото: Ростислав Антонов

Как сообщает общественник, нападавший, скорее всего, отделается мягким наказанием. Ему грозит штраф или арест до 15 суток. Ростислав Антонов обеспокоен тем, что другие дети никак не защищены от подобных выходок неадекватных людей на улице.

— Я не связываю это нападение со своей деятельностью, угроз мне никаких не поступало. Сейчас я обеспокоен тем, что этого человека отпустят, а вопрос насколько он адекватен, остается открытым. С виду абсолютно приличный человек, — поделился с КП-Новосибирск Ростислав Антонов.

ИСТОЧНИК KP.RU