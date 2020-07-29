2020-07-29T14:31:11+03:00
Происшествия

Стало известно, почему эвакуировали покупателей «Ленты» в Новосибирске

Об этом рассказали в полиции
Алена КУЛЕШОВА
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Стало известно, из-за чего эвакуировали гипермаркет Лента в Новосибирске днем 29 июля.Стало известно, из-за чего эвакуировали гипермаркет Лента в Новосибирске днем 29 июля.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Стало известно, из-за чего эвакуировали гипермаркет Лента в Новосибирске днем 29 июля. В полиции подтвердили, что причиной для эвакуации людей послужило обнаружение в магазине подозрительного предмета.

— Сегодня, в 15:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного бесхозного предмета. На место прибыли сотрудники спецслужб, чтобы обследовать найденный предмет. Оказалось, что находка — это обычный рюкзак с продуктами, вероятно, забытый кем-то из покупателей. Разумеется, никакой опасности для людей он не представлял, гипермаркет продолжил работу в штатном режиме, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, инцидент, произошедший в «Ленте» сегодня днем сняли на видео очевидцы события. После того, как в магазине зазвучала сирена, покупатели были эвакуированы на улицу, а к месту происшествия прибыли спецслужбы. Однако, как сообщили очевидцы, спустя буквально полчаса магазин продолжил свою работу в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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