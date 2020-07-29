Стало известно, почему эвакуировали покупателей «Ленты» в Новосибирске

29 Июль 2020 2020-07-29T14:31:11+03:00

Об этом рассказали в полиции

Изменить размер текста: A A

Стало известно, из-за чего эвакуировали гипермаркет Лента в Новосибирске днем 29 июля. В полиции подтвердили, что причиной для эвакуации людей послужило обнаружение в магазине подозрительного предмета.

— Сегодня, в 15:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного бесхозного предмета. На место прибыли сотрудники спецслужб, чтобы обследовать найденный предмет. Оказалось, что находка — это обычный рюкзак с продуктами, вероятно, забытый кем-то из покупателей. Разумеется, никакой опасности для людей он не представлял, гипермаркет продолжил работу в штатном режиме, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, инцидент, произошедший в «Ленте» сегодня днем сняли на видео очевидцы события. После того, как в магазине зазвучала сирена, покупатели были эвакуированы на улицу, а к месту происшествия прибыли спецслужбы. Однако, как сообщили очевидцы, спустя буквально полчаса магазин продолжил свою работу в штатном режиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Завыли сирены, всех вывели»: в Новосибирске эвакуировали покупателей из гипермаркета «Лента»

Сибиряки сняли все происходящее на видео (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU