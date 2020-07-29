«Завыли сирены, всех вывели»: в Новосибирске эвакуировали покупателей из гипермаркета «Лента»
Днем, 29 июня, в одном из крупных супермаркетов Новосибирска возле Димитровского моста эвакуировали людей. Покупатели сняли все происходящее в магазине на видео, позже ролик попал в сеть.
— Обошлось без пострадавших, через 20-30 минут магазин продолжил работу в штатном режиме, — цитирует очевидцев паблик «Инцидент Новосибирск».
На кадрах ролика видно, что люди покидают помещение после того, как зазвучала сирена, предупреждающая о задымлении. Заметно так же, что к месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб.
Как сообщил источник КП-Новосибирск, произошедшее может быть связано со звонком и сообщением об обнаружении подозрительного предмета. В Росгвардии по Новосибирской области прокомментировать данный инцидент пообщали позже.
В Новосибирске посетителей эвакуировали из супермаркета «Лента».
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ИСТОЧНИК KP.RU