«Завыли сирены, всех вывели»: в Новосибирске эвакуировали покупателей из гипермаркета «Лента»

29 Июль 2020 2020-07-29T12:12:19+03:00

В одном из крупных супермаркетов Новосибирска возле Димитровского моста эвакуировали людей. Фото: Кадр из видео

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Днем, 29 июня, в одном из крупных супермаркетов Новосибирска возле Димитровского моста эвакуировали людей. Покупатели сняли все происходящее в магазине на видео, позже ролик попал в сеть.

— Обошлось без пострадавших, через 20-30 минут магазин продолжил работу в штатном режиме, — цитирует очевидцев паблик «Инцидент Новосибирск».

На кадрах ролика видно, что люди покидают помещение после того, как зазвучала сирена, предупреждающая о задымлении. Заметно так же, что к месту происшествия прибыли сотрудники спецслужб.

Как сообщил источник КП-Новосибирск, произошедшее может быть связано со звонком и сообщением об обнаружении подозрительного предмета. В Росгвардии по Новосибирской области прокомментировать данный инцидент пообщали позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793235" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске посетителей эвакуировали из супермаркета «Лента».

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ИСТОЧНИК KP.RU