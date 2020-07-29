«По дороге почти не проехать»: в Новосибирске из-за дождя затопило улицу Мира

29 Июль 2020 2020-07-29T14:07:09+03:00

На улице Мира из-за дождя случился настоящий потоп. Фото: Кадр из видео

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Днем 29 июля в Новосибирске прошел сильный дождь. Синоптики предупреждали сибиряков о возможных осадках в последние дни второго летнего месяца, облачность и дожди ожидаются в городе также 30 и 31 июля. Сегодня же капризы погоды не прошли для новосибирцев бесследно: на улицах и дорогах снова образовались огромные лужи, через которые с трудом проезжают машины.

— На улице Мира настоящий потоп. В сторону улицы Ватутина практически не проехать, — сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

Напомним, во время сильного дождя такие случаи в Новосибирске — не редкость. Ранее КП-Новосибирск писала о том, как затопило город во время сильного ливня 2 июля 2020 года. В тот день настоящий потоп случился на площади Труда, а крышки с ливневок в разных районах города просто смывало потоками воды.

В Новосибирске из-за дождя затопило улицу Мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU