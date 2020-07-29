«Затопило всю парковку»: в Новосибирске у ТЦ «Мега» фонтан воды сорвал люк у ливневки
На парковке торгового центра «Мега» в Новосибирске случился потоп. Вода, хлынувшая из-под сорванного люка у ливневки, затопила практически всю площадь стоянки. Машины, проезжающие там, были вынуждены практически «проплывать» через огромные лужи.
— Этот потоп случился буквально за пару минут после того, как у люка сорвало крышку. Из-за давления воды она буквально поднялась вверх. Сейчас на парковке настоящий потоп, огромные лужи. Я такое вижу впервые, — рассказывает очевидец, снявший все произошедшее на видео.
Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о похожих случаях, происходивших в городе некоторое время назад. К примеру, водой сорвало крышку у люка в микрорайоне Весенний в Первомайском районе. Это произошло 2 июля, когда на город обрушился сильный дождь.
В Новосибирске у ТЦ «Мега» фонтан воды сорвал люк у ливневки.
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ИСТОЧНИК KP.RU