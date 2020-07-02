2020-07-02T13:12:01+03:00
Общество

«Не выдержала удар природы»: новосибирцы сняли на видео, как из ливневой канализации бьет фонтан воды

Ролик появился в социальных сетях
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
Из-под люка ливневой канализации хлещет вода. Фото: Кадр из видеоИз-под люка ливневой канализации хлещет вода. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Жители микрорайона Весенний в Первомайском районе сняли на видео как из-под люка ливневой канализации хлещет вода. Новосибирцы заметили это прямо во время сильного дождя, который обрушился на город днем 2 июля.

— Ливневую систему микрорайона Весенний прорвало, — сообщает автор видеоролика, опубликованного в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка».

В комментариях под постом сибиряки шутят, что ливневка «не выдержала такой удар природы».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о похожем случае, произошедшем в Центральном районе города, где вода практически полностью залила Ипподромскую магистраль. Широкий поток хлынул на улицу недалеко от пересечения улиц Ипподромской и Писарева, около путепровода. В пресс-службе «Горводоканала» отметили, что вода вылилась из ливневой канализации, но по какой причине, не знают.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в данной ситуации.

Новосибирцы сняли на видео, как из ливневой канализации бьет фонтан воды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске по Ипподромской магистрали побежали ручьи: мы выяснили, откуда вода

Она залила не только проезжую часть, но и пешеходную дорожку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Новосибирске на первую неделю июля 2020: синоптики рассказали, чего ждать
Новосибирец выпустил книгу о детской «Матрице», ее жители носят электронные браслеты и не помнят прошлого
«Не выдержала удар природы»: новосибирцы сняли на видео, как из ливневой канализации бьет фонтан воды
«Изъяли 5 килограмм гашиша»: под Новосибирском задержали супругов-наркоторговцев
Губернатор поблагодарил жителей Новосибирской области за активное участие в голосовании
Под Новосибирском машина влетела в 12-летнюю девочку: местные жители обеспокоены ее состоянием
Оформление полисов ОСАГО стало доступным на почте в Новосибирске
Та еще вонючка: сибирячка нашла в лесу странные грибы с кислым запахом
В Новосибирске ДТП с фурой парализовало движение на Бердском шоссе
«Хочу на море»: безработный новосибирец отправился пешком до Владивостока
В Новосибирске по Ипподромской магистрали побежали ручьи: мы выяснили, откуда вода
К поискам пенсионерки, пропавшей в лесу под Новосибирском, привлекут вертолет и беспилотную технику
В центре Новосибирска столкнулись байкер и таксист
«Будто в болоте плавают!»: сибиряков напугала зеленая вода в вольере у белых медведей
Андрей Панферов поблагодарил новосибирцев за поддержку «Города трудовой доблести»
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 92 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно
У новосибирских полицейских - новый начальник: рассказываем, кто он такой
«Родители были на берегу»: спасатели вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку