«Не выдержала удар природы»: новосибирцы сняли на видео, как из ливневой канализации бьет фонтан воды
Жители микрорайона Весенний в Первомайском районе сняли на видео как из-под люка ливневой канализации хлещет вода. Новосибирцы заметили это прямо во время сильного дождя, который обрушился на город днем 2 июля.
— Ливневую систему микрорайона Весенний прорвало, — сообщает автор видеоролика, опубликованного в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка».
В комментариях под постом сибиряки шутят, что ливневка «не выдержала такой удар природы».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о похожем случае, произошедшем в Центральном районе города, где вода практически полностью залила Ипподромскую магистраль. Широкий поток хлынул на улицу недалеко от пересечения улиц Ипподромской и Писарева, около путепровода. В пресс-службе «Горводоканала» отметили, что вода вылилась из ливневой канализации, но по какой причине, не знают.
КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в данной ситуации.
Новосибирцы сняли на видео, как из ливневой канализации бьет фонтан воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU