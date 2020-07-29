Новосибирец умер после купания в Обском море: стали известна причина

29 Июль 2020 2020-07-29T08:35:22+03:00

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, купавшегося в Обском море. Фото: архив «КП»

Перед тем, как пойти в воду 66-летний мужчина выпивал с компанией на берегу

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В Советском районе Новосибирске отдых на пляже «Звезда» закончился трагедией. Там на берегу отдыхала компания, они выпивали. Один из друзей пошел купаться, а как только вернулся после заплыва, упал замертво.

— Мужчине стало плохо с сердцем, он схватился за грудь и упал в воду, — рассказал источник «КП-Новосибирск».

Произошедшее подтвердили в СК по Новосибирской области. На месте ЧП работал следователь. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.

Напомним, под Новосибирском в Обском море утонул 28-летний парень. Он поссорился с друзьями, обиделся и ушел плавать. Его пытались остановить и вернуть на берег, но не смогли. Вскоре парень скрылся под водой. Его тело несколько дней искали водолазы.

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ИСТОЧНИК KP.RU