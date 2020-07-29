Новосибирец умер после купания в Обском море: стали известна причина
В Советском районе Новосибирске отдых на пляже «Звезда» закончился трагедией. Там на берегу отдыхала компания, они выпивали. Один из друзей пошел купаться, а как только вернулся после заплыва, упал замертво.
— Мужчине стало плохо с сердцем, он схватился за грудь и упал в воду, — рассказал источник «КП-Новосибирск».
Произошедшее подтвердили в СК по Новосибирской области. На месте ЧП работал следователь. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.
Напомним, под Новосибирском в Обском море утонул 28-летний парень. Он поссорился с друзьями, обиделся и ушел плавать. Его пытались остановить и вернуть на берег, но не смогли. Вскоре парень скрылся под водой. Его тело несколько дней искали водолазы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Его уговаривали вернуться на берег»: сибиряк утонул в Обском море, обидевшись на друзей.
Мужчина ушел под воду на глазах отдыхающих, его тело искали водолазы несколько дней. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU