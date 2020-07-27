«Его уговаривали вернуться на берег»: сибиряк утонул в Обском море, обидевшись на друзей

27 Июль 2020 2020-07-27T11:09:57+03:00

Мужчина ушел под воду на глазах отдыхающих, его тело искали водолазы несколько дней

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Под Новосибирском водолазы нашли тело 28-летнего парня, утонувшего в Обском море несколько дней назад. Он вместе с друзьями пришел отдыхать на берег, но в какой-то момент поссорился с ними.

— Мужчина обиделся и пошел плавать. Он начал заметно отдаляться от берега, и друзья забеспокоились. Один из друзей поплыл за ним, он пытался вернуть друга на берег, но тот отказался. Они сцепились, обиженный мужчина чуть не утопил знакомого. После этого поплыл дальше, а друг вернулся на берег. Вскоре мужчина скрылся под водой, — рассказали КП-Новосибирск в Бердском спасательном отряде.

Водолаз искали тело парня два дня. Мертвого мужчину обнаружили 26 июля.

На месте работал следователь СК по Новосибирской области, проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU