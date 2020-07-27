2020-07-27T11:09:57+03:00
Происшествия

«Его уговаривали вернуться на берег»: сибиряк утонул в Обском море, обидевшись на друзей

Мужчина ушел под воду на глазах отдыхающих, его тело искали водолазы несколько дней
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Следователи выясняют причину гибели 28-летнего парня под Новосибирском. ото: архив «КП»Следователи выясняют причину гибели 28-летнего парня под Новосибирском. ото: архив «КП»
Изменить размер текста:

Под Новосибирском водолазы нашли тело 28-летнего парня, утонувшего в Обском море несколько дней назад. Он вместе с друзьями пришел отдыхать на берег, но в какой-то момент поссорился с ними.

— Мужчина обиделся и пошел плавать. Он начал заметно отдаляться от берега, и друзья забеспокоились. Один из друзей поплыл за ним, он пытался вернуть друга на берег, но тот отказался. Они сцепились, обиженный мужчина чуть не утопил знакомого. После этого поплыл дальше, а друг вернулся на берег. Вскоре мужчина скрылся под водой, — рассказали КП-Новосибирск в Бердском спасательном отряде.

Водолаз искали тело парня два дня. Мертвого мужчину обнаружили 26 июля.

На месте работал следователь СК по Новосибирской области, проводится доследственная проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском на глазах отдыхающих утонул 28-летний парень: его тело не нашли.

Сибиряк купался в Обском море и далеко отплыл от берега. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Проехать невозможно»: в Новосибирске застрявший под ЖД путями экскаватор собрал огромную пробку
Новосибирский суд отправил в СИЗО алтайского депутата, обвиняемого в даче взятки
Правонарушения выходного дня
«Его уговаривали вернуться на берег»: сибиряк утонул в Обском море, обидевшись на друзей
«Волны были в метр высотой»: новосибирцы оказались заложниками острова из-за шторма на Обском море
Был очень голоден: сибиряк, угрожая ножом продавцу, украл продукты из магазина
«Из кабины выбрался, но выплыть не смог»: сибиряк погиб, упав в экскаваторе в озеро
«Врачи за ее жизнь боролись три дня»: под Новосибирском 14-летняя девочка разбилась, упав со скалы
Что в Новосибирске начнет работать с 1 августа 2020 года: губернатор сделал заявление
Сибиряк поймал рыбы на 3 миллиона рублей: ему грозит до 5 лет лишения свободы
Еще 104 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 9 тысяч человек
В Новосибирской области еще шесть человек умерли от коронавируса: что о них известно
«Вот это крокодил»: новосибирец в Оби поймал гигантскую рыбину весом 13 килограммов
«Я был ошеломлен»: Митя Фомин рассказал, как в Новосибирске его отвергли «Иванушки»
Сибирячка попала в ДТП, наехав на колодец: пострадала ее 3-летняя дочка
В Новосибирске очевидцы спасли таксиста из горящей машины: это попало на видео
Погода в Новосибирске на 27 июля 2020 года: будьте внимательнее на дороге
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 27 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирске иномарка сбила людей на тротуаре: есть пострадавшие
Авария с пассажирским автобусом под Новосибирском: пострадала двухлетняя девочка
Под Новосибирском на трассе столкнулись пассажирский автобус и «УАЗ»
Студенты НГТУ устроили драку возле общежития: полиция ищет виновных
На популярном пляже в Бердске сибиряки нашли тело женщины