Под Новосибирском на глазах отдыхающих утонул 28-летний парень: его тело не нашли
В Ордынском районе Новосибирской области в Обском море утонул 28-летний парень. Трагедия произошла на глазах отдыхающих. Его тело до сих пор не найдено. Об этом рассказали в ГУ МВД ПО Новосибирской области.
— Сообщение о происшествии поступило от очевидцев. Он утонул в Обском море, в семи километрах от села Чингис в Ордынском районе. На место выезжали сотрудники полиции и следователи. Сейчас проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.
Напомним, в начале недели в Первомайском районе Новосибирска произошла трагедия. На озере утонули мама и сын. Они пришли на берег кормить уток, когда мальчик сорвался в воду. Мама бросилась его спасать, но не смогла выбраться на берег, так как он был покатистый. Все это произошло на глазах годовалой дочки.
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Трагедия случилась на глазах годовалой девочки — она оставалась на берегу, пока ее родные пытались спастись из воды. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU