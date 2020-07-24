2020-07-24T09:17:25+03:00
Происшествия

Под Новосибирском на глазах отдыхающих утонул 28-летний парень: его тело не нашли

Сибиряк купался в Обском море и далеко отплыл от берега
Александра Сударь
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Под Новосибирском утонул 28-летний парень. Фото: МЧС по Новосибирской областиПод Новосибирском утонул 28-летний парень. Фото: МЧС по Новосибирской области
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В Ордынском районе Новосибирской области в Обском море утонул 28-летний парень. Трагедия произошла на глазах отдыхающих. Его тело до сих пор не найдено. Об этом рассказали в ГУ МВД ПО Новосибирской области.

— Сообщение о происшествии поступило от очевидцев. Он утонул в Обском море, в семи километрах от села Чингис в Ордынском районе. На место выезжали сотрудники полиции и следователи. Сейчас проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.

Напомним, в начале недели в Первомайском районе Новосибирска произошла трагедия. На озере утонули мама и сын. Они пришли на берег кормить уток, когда мальчик сорвался в воду. Мама бросилась его спасать, но не смогла выбраться на берег, так как он был покатистый. Все это произошло на глазах годовалой дочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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