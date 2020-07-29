2020-07-29T07:16:46+03:00
Происшествия

В Новосибирске 10-летнего мальчика унесло течением реки Обь: он отдыхал с бабушкой

Его вовремя успели достать из воды достали спасатели МАСС
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Спасатели вытащили из воды ребенка, которого унесло течением реи. Фото: МЧС по Новосибирской областиСпасатели вытащили из воды ребенка, которого унесло течением реи. Фото: МЧС по Новосибирской области
Изменить размер текста:

В Заельцовском районе на реке Обь чуть было не случилась трагедия. Там 10-летний мальчик пошел купаться, его начало относить течением от берега. Ребенок едва не утонул. Об этом рассказали спасатели МАСС.

— 28 июля в обед в районе Пескобазы ребенка унесло течением. Мальчика подняли с воды в катер и доставили на берег, там его передали бабушке. Проведена профилактическая беседа. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.

Напомним, в понедельник МЧС по Новосибирской области рассказали, как спасли 13 человек с острова в Обском море. Компания молодых людей отдыхала, когда начался шторм. Волны достигали метр в высоту. Чтобы добраться до берега они придумали легенду, якобы на острове в опасности находятся маленькие дети и вызвали спасателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяные мажоры застряли на острове и придумали детей, чтобы за ними в шторм приехали спасатели.

Компания отдыхала на острове Умовский в Обском водохранилище, вечеринку испортила непогода и тогда молодежь пошла на хитрость. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирской области коронавирусом заболели 107 человек: выздоровели почти в два раза больше
В Новосибирской области за сутки от коронавируса скончались 7 человек: что о них известно
Новосибирец умер после купания в Обском море: стали известна причина
Мама, ты куда: под Новосибирском колонка бросила детенышей, когда на них напала собака
В Новосибирске 10-летнего мальчика унесло течением реки Обь: он отдыхал с бабушкой
График работы Новосибирского зоопарка с 29 июля 2020 года: когда будут пускать посетителей, какие ограничения есть
В Новосибирске под окнами высотки обнаружили 18-летнего парня в нижнем белье
Полицейский пнул новосибирца: ему грозит 10 лет тюрьмы
В новосибирца влетела «Subaru»: оживленную дорогу он перебегал в неположенном месте
Погода в Новосибирске на 29 июля 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Эксперты рассказали, кто в России чаще всего ходит в церковь
Что изменится в Новосибирске с 1 августа 2020 года: пенсии повысят, газ подорожает
«Домой бы одного такого»: барханные коты из Новосибирского зоопарка умилили соцсети
Новосибирск стал вторым в стране городом по количеству маникюрных салонов
Водителя мусоровоза отправят в колонию за смерть студентки-отличницы в Новосибирске
«Их там была целая толпа»: в Новосибирске цыгане устроили потасовку из-за ДТП