В Новосибирске 10-летнего мальчика унесло течением реки Обь: он отдыхал с бабушкой
В Заельцовском районе на реке Обь чуть было не случилась трагедия. Там 10-летний мальчик пошел купаться, его начало относить течением от берега. Ребенок едва не утонул. Об этом рассказали спасатели МАСС.
— 28 июля в обед в районе Пескобазы ребенка унесло течением. Мальчика подняли с воды в катер и доставили на берег, там его передали бабушке. Проведена профилактическая беседа. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.
Напомним, в понедельник МЧС по Новосибирской области рассказали, как спасли 13 человек с острова в Обском море. Компания молодых людей отдыхала, когда начался шторм. Волны достигали метр в высоту. Чтобы добраться до берега они придумали легенду, якобы на острове в опасности находятся маленькие дети и вызвали спасателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU