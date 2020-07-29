В Новосибирске 10-летнего мальчика унесло течением реки Обь: он отдыхал с бабушкой

29 Июль 2020 2020-07-29T07:16:46+03:00

Спасатели вытащили из воды ребенка, которого унесло течением реи. Фото: МЧС по Новосибирской области

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В Заельцовском районе на реке Обь чуть было не случилась трагедия. Там 10-летний мальчик пошел купаться, его начало относить течением от берега. Ребенок едва не утонул. Об этом рассказали спасатели МАСС.

— 28 июля в обед в районе Пескобазы ребенка унесло течением. Мальчика подняли с воды в катер и доставили на берег, там его передали бабушке. Проведена профилактическая беседа. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в МАСС.

Напомним, в понедельник МЧС по Новосибирской области рассказали, как спасли 13 человек с острова в Обском море. Компания молодых людей отдыхала, когда начался шторм. Волны достигали метр в высоту. Чтобы добраться до берега они придумали легенду, якобы на острове в опасности находятся маленькие дети и вызвали спасателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU