Пьяные мажоры застряли на острове и придумали детей, чтобы за ними в шторм приехали спасатели

Спасателям нельзя было медлить ни минуты и не смотря на высокие волны и проливной дождь катер выдвинулся к новосибирскому острову Умовский. Группа реагирования могла легко погибнуть в этих погодных условиях, но одно дело отдать жизнь за спасение детей, и совсем другое — рисковать ею, чтобы доставить на берег промокших, выпивших ребят после вечеринки.

— Нам поступил сигнал о том, что взрослые находятся на острове с маленькими детьми, — рассказал КП-Новосибирск начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов. — Волны достигали метровой высоты, большой риск. Но никакие риски не берутся во внимание, если в помощи нуждаются малолетние.

Однако прибыв на остров, команда удивилась. Детей среди робинзонов не было, как и смертельной опасности, о которой они кричали в трубку диспетчеру. Дождь и волны не смыли бы участок суши площадью сто на сто квадратных метров. У веселящейся компании было все необходимое для ночевки и продолжения праздника. Но, вероятно, кончился алкоголь, погода испортилась и ребятам очень захотелось в теплые квартиры. Владелец катамарана, привезший компанию на остров накануне, не стал рисковать своей жизнью и в шторм эвакуировать клиентов с пляжа. Вот так и возник план обмануть МЧС и быстрее оказаться дома.

— У нас целое приключение получилось! — делится впечатлениями одна из участниц островной тусовки. — Я испугалась такого сильного дождя, мы промолки и все захотели домой. Ну, не ночевать же там? Мы позвонили в службу спасения, а чтобы они нам не отказали решили придумать, что с нами дети. Детей конечно не было. Были только наши вещи и арбуз. Арбуз, кстати, нам забрать не разрешили с собой. Вывозили нас в два рейса.

Мажоры, безусловно, обрадовались возвращению на сушу. Приятно, что еще и бесплатно, деньги сэкономили. Вряд ли ребята задумались, что экипаж спасательного катера рисковал своей жизнью, несясь сквозь шторм к тем, кому по факту ничего не угрожало.

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