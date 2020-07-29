График работы Новосибирского зоопарка с 29 июля 2020 года: когда будут пускать посетителей, какие ограничения есть

29 Июль 2020 2020-07-29T06:50:05+03:00

Из-за того, что день стал короче, зоопарк изменил график работы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Стало известно, что график работы Новосибирского зоопарка с 29 июля 2020 года изменился. Это связано с тем, что день стал короче.

— В связи с сокращением продолжительности светового дня с 29 июля 2020 года меняется время работы зоопарка с 09-00 до 22-00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20-30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — сообщили в новосибирском зоопарке.

Также там напомнили, что на территории зоопарка все посетители должны быть в защитных масках. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Также в зоопарке напомнили, что билет можно купить электронно на сайте, а не стоять очередь в кассу.

На территории зоопарка работают кафе, но пока закрыты аттракционы и павильоны.

Напомним, вчера в зоопарке из вольера сбежали лемуры. Они устроили фотосессию с посетителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU