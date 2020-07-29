График работы Новосибирского зоопарка с 29 июля 2020 года: когда будут пускать посетителей, какие ограничения есть
Стало известно, что график работы Новосибирского зоопарка с 29 июля 2020 года изменился. Это связано с тем, что день стал короче.
— В связи с сокращением продолжительности светового дня с 29 июля 2020 года меняется время работы зоопарка с 09-00 до 22-00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20-30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — сообщили в новосибирском зоопарке.
Также там напомнили, что на территории зоопарка все посетители должны быть в защитных масках. Это связано с угрозой распространения коронавируса. Также в зоопарке напомнили, что билет можно купить электронно на сайте, а не стоять очередь в кассу.
На территории зоопарка работают кафе, но пока закрыты аттракционы и павильоны.
Напомним, вчера в зоопарке из вольера сбежали лемуры. Они устроили фотосессию с посетителями.
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ИСТОЧНИК KP.RU