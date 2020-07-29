2020-07-29T06:22:26+03:00
Происшествия

В Новосибирске под окнами высотки обнаружили 18-летнего парня в нижнем белье

Об этом сообщили очевидцы
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске под окнами высотки обнаружили мертвого парня. Фото: «Инцидент Новосибирск»В Новосибирске под окнами высотки обнаружили мертвого парня. Фото: «Инцидент Новосибирск»
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Рано утром в среду, 29 июля, в Первомайской районе Новосибирска произошла трагедия. Там под окнами дома №5 на улице Заречной в микрорайоне «Весенний» обнаружили мертвого парня.

На фото с места ЧП молодой человек в нижнем белье лежит на траве.

— Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть, — рассказали КП-Новосибирск в «скорой».

Известно, что молодому человеку было 18 лет. Как сообщили КП-Новосибирск, криминала в гибели сибиряка нет. Предположительно он покончил с собой.

На месте ЧП работает следователь СК по Новосибирской области. Проводится доследственная проверка. Точную причину смерти парня установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в Октябрьском районе Новосибирска 16-летняя девушка покончила с собой на глазах отца. С утра она поругалась с мамой, так как не ночевала дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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