В Новосибирске под окнами высотки обнаружили 18-летнего парня в нижнем белье
Рано утром в среду, 29 июля, в Первомайской районе Новосибирска произошла трагедия. Там под окнами дома №5 на улице Заречной в микрорайоне «Весенний» обнаружили мертвого парня.
На фото с места ЧП молодой человек в нижнем белье лежит на траве.
— Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть, — рассказали КП-Новосибирск в «скорой».
Известно, что молодому человеку было 18 лет. Как сообщили КП-Новосибирск, криминала в гибели сибиряка нет. Предположительно он покончил с собой.
На месте ЧП работает следователь СК по Новосибирской области. Проводится доследственная проверка. Точную причину смерти парня установит судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в Октябрьском районе Новосибирска 16-летняя девушка покончила с собой на глазах отца. С утра она поругалась с мамой, так как не ночевала дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU