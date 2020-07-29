Полицейский пнул новосибирца: ему грозит 10 лет тюрьмы

29 Июль 2020 2020-07-29T06:55:25+03:00

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Калининский районный суд рассмотрит уголовное дело, касающееся превышения должностных полномочий. Его фигурант — полицейский.

— Он обвиняется в том, что 8 сентября 2019 года, занимая должность полицейского взвода отдельной роты патрульно-постовой службы, находясь при исполнении вышел за пределы своих должностных полномочий: необоснованно применил в отношении потерпевшего насилие. Полицейский ударил его правой ногой в область левого коленного сустава, — сообщает суд.

По статье, которую вменяют полицейскому, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

— По данному факту была проведена служебная проверка. По результатам проверки сотрудник был уволен в декабре 2019 года по отрицательным мотивам, — рассказали в ведомстве.

Судебное заседание отложено для подготовки прений сторон. Следующее судебное заседание состоится 18 августа 2020 года.

КП-Новосибирск рассказывала историю, где потерпевшим напротив стал полицейский. Его копченой рыбой по голове избила привокзальная торговка. Сотрудник попросил ее покинуть перрон, так как торговля там незаконна. Суд вынес приговор женщине за нападение на полицейского: ей дали год условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU