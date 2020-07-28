Сибирячку, избившую полицейского копченой рыбой по голове, наказали

28 Июль 2020 2020-07-28T10:43:30+03:00

Ее приговорили к одному году лишения свободы условно

Изменить размер текста: A A

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор 31-летней сибирячке. Она избила полицейского копченой рыбой по голове.

— В суде установлено, что женщина 15 апреля 2019 года, находясь на перроне железнодорожного вокзала станции Барабинск, незаконно продавала копченую рыбу. Полицейский сделал ей замечание, касающееся незаконной торговли на перроне. Но вместо того, чтобы уйти, сибирячка напала на полицейского: она нанесла ему множество ударов руками и ногами по голове и правой ноге, причинив физическую боль, — рассказали в областной прокуратуре.

Суд первой инстанции приговорил сибирячку к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Новосибирский областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, на перроне станции Барабинск развернулась настоящая война между полицейскими и привокзальными торговками. Раньше любой прохожий мог попасть на перрон через железнодорожный мостик.

Но вдруг там появились решетки, преградившие выход к поездам. Женщины придумали, как выкрутиться. Стали покупать билет на поезд до ближайшей станции: траты — копейки, выгода от продажи рыбы куда больше. Но тише на перроне от этого не стало. Разборки рыбницы и полицейского сняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708759" frameborder="0"></iframe> Продавщицу рыбы отдают под суд за то, что избила полицейского.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дали леща: полицейский судится с торговками рыбой, которые постоянно его избивают.

В Барабинске нелегальные продавщицы с вокзала пошли войной на патрульного Дениса Лапского. Они его бьют и снимают это на видео. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU