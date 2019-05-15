Дали леща: полицейский судится с торговками рыбой, которые постоянно его избивают

История анекдотичная, но барабинские полицейские уже стонут. Крепкие мужики вынуждены терпеть побои от женщин. С сотрудниками транспортной полиции воюют бойкие торговки пелядью. Железнодорожный вокзал Барабинска для них в прямом смысле рыбное место. Стоянка у поездов долгая, пассажиры - оголодавшие... А тут из окон - такие запахи! Икорные оладушки, копченый лещ, сазан, жерех - чем только не соблазняют клиентов местные. А еще иногда в то же окно поезда можно увидеть кулачный бой между полицейскими и продавщицами. В непростых отношениях барабинцев разбирались журналисты «КП».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708756" frameborder="0"></iframe> Привокзальные торговки объявили войну транспортным полицейским.

КАК КОПЧЕНАЯ РЫБА ПОССОРИЛА ПОЛИЦЕЙСКИХ И ПРОДАВЩИЦ

- Продукция вся свежая. Прямые поставки с Омского рыбного завода, - ручаются за товар женщины с перрона.

Года два назад они голосили на весь вокзал, рекламируя продукт. А теперь говорят заговорщически тихо. Платформа стала не просто рабочим местом, а полем боя. Противники - полицейские, чиновники и сотрудники вокзала.

Накалились отношения с полгода назад. Раньше любой прохожий мог попасть на перрон через железнодорожный мостик. Но прошлой осенью там появились решетки, преградившие выход к поездам. Женщины негодовали, ругались в соцсетях. Потом смирились и придумали, как выкрутиться. Стали покупать билет на поезд до ближайшей станции: траты - копейки, выгода от продажи рыбы куда больше!

Решетки на железнодорожном мостике. Фото: http://8plus1.ru

Тогда торговок все чаще стали ловить за руку полицейские. Каждый раз это целая история, которая обязательно заканчивается судом. И ладно бы подпольщиц судили за незаконное предпринимательство - достается им за избиение сотрудников. А закуска частенько становится вещдоком на суде.

«Умышленно нанесла сержанту не менее двух ударов связкой копченой рыбы в область головы и лица, при этом оторвала погон с форменной рубашки, причинив сотруднику полиции физическую боль», - выдержка из реального приговора местной жительнице Марине Алиевой, которую приговорили к 10 месяцам условно.

«МЫ ДРУГ ДРУГА, КОНЕЧНО, ОСКОРБЛЯЛИ»

Больше всех от продавщиц достается новенькому - Денису Лапскому. Вот и свежий случай, о котором следователи рассказали журналистам: торговку поймали за продажей язя, а она в ответ «начала бить правоохранителя пакетом с копченой рыбой, чем причинила ему физическую боль».

- Ну, вот тут точно не рыба была, - говорит мне героиня этой истории Юлия Костюкова. - В руках у меня была шапка, которая слетела при падении. Как получилось… Я торговала, конечно. Я 15 лет уже стою на перроне. Был вечер, торговля шла хорошо, я продала рыбу и поднялась на переходной мостик, где стояла моя мама. Она передала мне двух язей. Вдруг вижу - Лапский бежит на меня. Увидал, что я с рыбой. Кричит: «Покинь перрон!» А у меня так-то проездной билет есть - имею право стоять у поезда. И за руку во время продажи меня никто не поймал! А он мне: «Давай, лезь через забор». Я, конечно, против. Он меня схватил за капюшон и потащил... Так тащил, что у меня этот пакет с рыбой выпал...

Разборки рыбницы и полицейского сняли на видео. Судя по кадрам, крика было на весь Барабинск. И таких видео в WhatsApp у рыбниц - целая кинохроника.

- Мы друг друга, конечно, оскорбляли, это я не отрицаю, - признается Юлия, на которую завели уголовное дело. - Так он сбил меня с ног! Ударил меня! Кулаком по лицу заехал! Я его в ответ и начала шапкой лупить... Теперь меня вызывают в суд.

21 мая в суде ждут и Екатерину Сергееву. Пострадавший все тот же - Денис Лапский.

- У нас произошел конфликт на вокзале в кафе. Продала рыбу, и он тут. Сначала подходил - шутил-шутил, а потом заломил мне руки и утащил в дежурную часть, - рассказала «КП» - Новосибирск» Екатерина. - А позже обвинил меня в том, что я его била. По его словам, я стояла к нему задом и лягнула ногой по коленке, повредила ему чашечку. Но, во-первых, это было зимой, в декабре. Я была в дутом пуховике, дутых штанах и валенках. Это как же я должна была его ударить, простите?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708759" frameborder="0"></iframe> Продавщицу рыбы отдают под суд за то, что избила полицейского.

«ШТРАФЫ НЕ ПЛАТЯТ! ЗАМКНУТЫЙ КРУГ!»

Екатерина жалуется: Лапский, говорит, самый принципиальный из сотрудников. Не хочет закрывать глаза на нарушения.

- А нам чем семью кормить? Нашли преступников! Он пришел год-полтора назад. Судится со всеми нами. Все его бьют. Что за человек-то… Он ни разговаривать с нами не умеет, ничего. Только оскорбляет всяко, тыкает. Раньше работал в наркоконтроле - может, привык так разговаривать с мужчинами-наркоманами, а мы - женщины, пусть научится с нами общаться! - обижена на истца Сергеева.

- А как с ними общаются? Это как они сами говорят с молодыми полицейскими! Там же уши в трубочку! - уверяет «Комсомолку» сотрудник, который раньше служил в линейном отделе на станции Барабинск. - Там и до Лапского были наши коллеги, которые судились с торговками, просто многие уже не работают. Либо перевелись, либо ушли на гражданку, потому что нервы не выдерживают! Каждый день конфликты!

Экс-полицейский говорит, что за день одна торговка могла заработать около 5 тысяч рублей. Огромные деньги для провинции! Но штрафы при этом нелегальщицы отказываются платить.

- Суд их штрафует за торговлю. Но они ничего не платят. Официально нигде не работают, имущества официально у них тоже нет. Судебным приставам даже описать нечего, - продолжает наш собеседник. - Остается последний рычаг давления на злостных нарушительниц - посадить их на сутки за неуплату штрафа. Так и тут не получится - у всех дети несовершеннолетние. И это просто какой-то замкнутый круг!

Ты их ловишь - суд штрафует, а завтра они снова на перроне. Кто-то уже закрывает глаза. А Лапский требует выполнения закона, такой вот человек. Только надолго ли его хватит...

Уважаемые читатели, а вы на чьей стороне в этой истории? Оставьте свой отклик ниже.

Кстати!

Юлия Костюкова говорит, что у ее конфликта с полицейским было множество свидетелей - пассажиры поезда. Она просит всех, кто видел потасовку, откликнуться, позвонить можно по телефону в редакцию «Комсомольской правды»-Новосибирск»: 8-923-145-11-03.