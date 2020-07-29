В новосибирца влетела «Subaru»: оживленную дорогу он перебегал в неположенном месте
В ночь с 28 на 29 июля, в среду В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Новосибирец перебегал дорогу в неположенном месте, в этом время в него влетела «Subaru Impreza». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Напротив дома №12Б на улице Большевистской Subaru Impreza сбил переходившего вне пешеходного перехода человека. Он с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу, — сообщили в ведомстве.
Полицейские устанавливают детали аварии.
Напомним, накануне под Новосибирском, в Мошковском районе, на «зебре» сбили женщину. Она лежала на обочине, а двое мужчин пытались оказать ей помощь. У сибирячки были травмированы ноги, она кричала от боли. Это попало на видео. Изначально сообщалось, что на нее наехал грузовки, позже стало известно, что женщину сбила «семерка».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сибирячка попала под грузовик: в соцсети появилось видео с места аварии.
Женщина лежала на обочине, двое мужчин пытались ей помочь. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU