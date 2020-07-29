В новосибирца влетела «Subaru»: оживленную дорогу он перебегал в неположенном месте

29 Июль 2020 2020-07-29T04:25:32+03:00

Новосибирца госпитализировали в больницу после того, как его сбила иномарка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В ночь с 28 на 29 июля, в среду В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Новосибирец перебегал дорогу в неположенном месте, в этом время в него влетела «Subaru Impreza». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Напротив дома №12Б на улице Большевистской Subaru Impreza сбил переходившего вне пешеходного перехода человека. Он с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу, — сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают детали аварии.

Напомним, накануне под Новосибирском, в Мошковском районе, на «зебре» сбили женщину. Она лежала на обочине, а двое мужчин пытались оказать ей помощь. У сибирячки были травмированы ноги, она кричала от боли. Это попало на видео. Изначально сообщалось, что на нее наехал грузовки, позже стало известно, что женщину сбила «семерка».

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ИСТОЧНИК KP.RU