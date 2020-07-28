2020-07-28T04:32:00+03:00
Происшествия

Сибирячку попала под грузовик: в соцсети появилось видео с места аварии

Женщина лежала на обочине, двое мужчин пытались ей помочь
Александра Сударь
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Сибирячка попала под колеса грузовика. Фото: стоп-кадрСибирячка попала под колеса грузовика. Фото: стоп-кадр
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Под Новосибирском, в Мошковском районе, у поселка Кошево грузовик сбил женщину. Как рассказали очевидцы, она переходила дорогу по «зебре».

Очевидцы, которые ехали мимо, сняли на видео последствия аварии. На кадрах видно, как женщина лежит на обочине. Она в сознании, но стонет от боли. Рядом ней двое мужчин, они пытаются ей помочь. Очевидцы предположили, что у женщины травмированы ноги.

В соцсети разгорелся спор, кто прав и кто виноват в ДТП.

— По-моему, там ограничение около 40 километров. Лучше сто раз оглядеться и убедиться, что пропускают, а потом идти. Понятно, что водитель виноват, но о своей жизни тоже нужно думать, — отметил новосибирец в группе «АСТ-54».

Сейчас причины аварии устанавливают полицейские.

Напомним, 26 июля в Заельцовском районе Новосибирска таксист после ДТП влетел в столб, автомобиль вспыхнул, как спичка. Очевидцы не побоялись подойти к полыхающей машине и вытащить пострадавшего водителя.

Под Новосибирском сибирячка попала под грузовик .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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