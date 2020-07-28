2020-07-28T17:15:43+03:00
Общество

Владимир Городецский госпитализирован с подозрением на коронавирус

Об этом стало известно сегодня, 28 июля
Галина СИМОНОВА
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С подозрением на коронавирус госпитализирован бывший губернатор Новосибирской области Владимир ГородецкийС подозрением на коронавирус госпитализирован бывший губернатор Новосибирской области Владимир ГородецкийФото: Влад КОМЯКОВ
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С подозрением на коронавирус госпитализирован бывший губернатор Новосибирской области, сенатор Владимир Городецкий. Об этом стало известно сегодня, 28 июля.

— В настоящее время он госпитализирован с подозрением на коронавирус, сейчас он находится в больнице, — пояснил источник КП-Новосибирск.

Напомним, Владимир Городецкий возглавлял область с марта 2014 года. В 2017 году президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Городецкого, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Травников. С 1 октября 2018 года Владимир Городецкий является членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области.

В настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 9 033 случая заражения коронавирусом, 103 из них — за последние сутки. На данный момент 7 010 пациентов были выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов: 183 из них — за последние сутки. Всего в регионе провели 303 777 тестов на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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