28 Июль 2020 2020-07-28T14:09:06+03:00

Сотрудники ГИБДД пообещали бабушке вернуть автомобиль, а когда она слезла с эвакуатора, ее скрутили и доставили в участок

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Приключения бойкой старушки на ул. Писарева в Новосибирске завершились: нарушительницу, протестовавшую против того, чтобы увезли ее авто, уговорили спуститься. Обещали, что снимут автомобиль с эвакуатора. Но как только пенсионерка оказалась на земле, ее тут же увезли в участок.

- Прощайте навеки! - крикнула из патрульного автомобиля бабушка. А машину пенсионерки сгрузили на обочину проезжей части.

Вот как прокомментировали случившееся в ГИБДД:

- 28 июля в 12.20 на ул. Писарева, 4 сотрудниками ГИБДД было выявлено нарушение – автомобиль находился на тротуаре, - прокомментировала инспектор пропаганды ГИБДД Юлия Ракунова. – Транспортное средство загрузили на эвакуатор, в это время появилась владелица, которая проявила неповиновение. Женщина доставлена в отдел полиции «Центральный».

На пенсионерку будет составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793068" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске пенсионерку-дебоширку сняли с эвакуатора и увезли в полицию.Алена ЛЮБИМОВА

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