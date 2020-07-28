В Новосибирске пенсионерку-дебоширку сняли с эвакуатора и увезли в полицию
Приключения бойкой старушки на ул. Писарева в Новосибирске завершились: нарушительницу, протестовавшую против того, чтобы увезли ее авто, уговорили спуститься. Обещали, что снимут автомобиль с эвакуатора. Но как только пенсионерка оказалась на земле, ее тут же увезли в участок.
- Прощайте навеки! - крикнула из патрульного автомобиля бабушка. А машину пенсионерки сгрузили на обочину проезжей части.
Вот как прокомментировали случившееся в ГИБДД:
- 28 июля в 12.20 на ул. Писарева, 4 сотрудниками ГИБДД было выявлено нарушение – автомобиль находился на тротуаре, - прокомментировала инспектор пропаганды ГИБДД Юлия Ракунова. – Транспортное средство загрузили на эвакуатор, в это время появилась владелица, которая проявила неповиновение. Женщина доставлена в отдел полиции «Центральный».
На пенсионерку будет составлен административный протокол за неповиновение сотрудникам полиции. Санкция статьи предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей либо арест до 15 суток.
В Новосибирске пенсионерку-дебоширку сняли с эвакуатора и увезли в полицию.Алена ЛЮБИМОВА
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