«Загрузили и не отдают»: пенсионерка в маске захватила эвакуатор в центре Новосибирска

28 Июль 2020 2020-07-28T10:25:50+03:00

Пенсионерка не сдавалась и требовала не забирать ее машину. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

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28 июля пожилая автовладельца припарковала свой автомобиль на улице Писарева на краю проезжей части рядом с другими машинами. Автоинспекторы зафиксировали нарушения и вызвали эвакуаторы. Несколько автомобилей беспрепятственно укатили на штрафстоянку, а хозяйка «Сузуки» шустро забралась наверх и потребовала вернуть ей машину.

Пенсионерка была уверена, что ее авто забирают несправедливо.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

- Я тут отошла в областной суд, иду и вижу, что машину грузят, - говорит пенсионерка Татьяна Ивановна. – И вот она я! Пришла! Пусть составляют протокол, я же не против, но автомобиль увозить не надо.

Бабушка забралась на эвакуатор и уселась читать.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Эвакуаторщик транспортировать автомобиль с хозяйкой отказывается. Инспекторы пытаются уговорить пожилую женщину спуститься на землю, но бабушка непреклонна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/793007" frameborder="0"></iframe> Пенсионерка в маске захватила эвакуатор в центре Новосибирска.Ксения ПОЛТОРАНИНА

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