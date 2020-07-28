2020-07-28T10:25:50+03:00
Общество

«Загрузили и не отдают»: пенсионерка в маске захватила эвакуатор в центре Новосибирска

Пожилая женщина с боем отвоевывает свой Suzuki Escudo, который забирали из-за неправильной парковки
Алена ЛЮБИМОВА
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Пенсионерка не сдавалась и требовала не забирать ее машину.Пенсионерка не сдавалась и требовала не забирать ее машину.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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28 июля пожилая автовладельца припарковала свой автомобиль на улице Писарева на краю проезжей части рядом с другими машинами. Автоинспекторы зафиксировали нарушения и вызвали эвакуаторы. Несколько автомобилей беспрепятственно укатили на штрафстоянку, а хозяйка «Сузуки» шустро забралась наверх и потребовала вернуть ей машину.

Пенсионерка была уверена, что ее авто забирают несправедливо. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Пенсионерка была уверена, что ее авто забирают несправедливо.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

- Я тут отошла в областной суд, иду и вижу, что машину грузят, - говорит пенсионерка Татьяна Ивановна. – И вот она я! Пришла! Пусть составляют протокол, я же не против, но автомобиль увозить не надо.

Бабушка забралась на эвакуатор и уселась читать. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Бабушка забралась на эвакуатор и уселась читать.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Эвакуаторщик транспортировать автомобиль с хозяйкой отказывается. Инспекторы пытаются уговорить пожилую женщину спуститься на землю, но бабушка непреклонна.

Пенсионерка в маске захватила эвакуатор в центре Новосибирска.Ксения ПОЛТОРАНИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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