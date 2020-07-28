«Загрузили и не отдают»: пенсионерка в маске захватила эвакуатор в центре Новосибирска
28 июля пожилая автовладельца припарковала свой автомобиль на улице Писарева на краю проезжей части рядом с другими машинами. Автоинспекторы зафиксировали нарушения и вызвали эвакуаторы. Несколько автомобилей беспрепятственно укатили на штрафстоянку, а хозяйка «Сузуки» шустро забралась наверх и потребовала вернуть ей машину.
Пенсионерка была уверена, что ее авто забирают несправедливо.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
- Я тут отошла в областной суд, иду и вижу, что машину грузят, - говорит пенсионерка Татьяна Ивановна. – И вот она я! Пришла! Пусть составляют протокол, я же не против, но автомобиль увозить не надо.
Бабушка забралась на эвакуатор и уселась читать.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
Эвакуаторщик транспортировать автомобиль с хозяйкой отказывается. Инспекторы пытаются уговорить пожилую женщину спуститься на землю, но бабушка непреклонна.
Пенсионерка в маске захватила эвакуатор в центре Новосибирска.Ксения ПОЛТОРАНИНА
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