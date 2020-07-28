Поиски сибирячки в вишневой шапке закончились трагедией

28 Июль 2020 2020-07-28T07:07:27+03:00

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Во вторник, 28 июля, стала известна судьба 71-летней сибирячки, пропавшей больше 10 дней назад. Ее поиски закончились трагедией.

— Найдена. Погибла, — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Мертвую пенсионерку обнаружили работники электросетей. Тело женщины находилось в кустах у болота.

Бабушка ушла ночью 13 июля из дома, где жила с родными. Как рассказали КП-Новосибирск волонтеры, у бабушки была навязчивая идея — идти куда-то. Ее остановили, оставили дома, она ушла в свою комнату. Но утром выяснилось, что все-таки она смогла найти ключи от квартиры и выйти с ними. Особой приметой в поисках бабушки стала вишневая шапка: ее женщина не снимала даже в жару.

В СК по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по данному факту проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти пожилой женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU