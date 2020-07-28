2020-07-28T07:07:27+03:00
Происшествия

Поиски сибирячки в вишневой шапке закончились трагедией

Причину смерти пожилой женщины установит экспертиза
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Пенсионерку искали больше 10 дней. Фото: «Лиза Алерт»Пенсионерку искали больше 10 дней. Фото: «Лиза Алерт»
Изменить размер текста:

Во вторник, 28 июля, стала известна судьба 71-летней сибирячки, пропавшей больше 10 дней назад. Ее поиски закончились трагедией.

— Найдена. Погибла, — сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети.

Мертвую пенсионерку обнаружили работники электросетей. Тело женщины находилось в кустах у болота.

Бабушка ушла ночью 13 июля из дома, где жила с родными. Как рассказали КП-Новосибирск волонтеры, у бабушки была навязчивая идея — идти куда-то. Ее остановили, оставили дома, она ушла в свою комнату. Но утром выяснилось, что все-таки она смогла найти ключи от квартиры и выйти с ними. Особой приметой в поисках бабушки стала вишневая шапка: ее женщина не снимала даже в жару.

В СК по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по данному факту проводят доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти пожилой женщины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У нее навязчивая идея — идти куда-то»: под Новосибирском пропала пенсионерка в вишневой шапке.

Не исключено, что она может уйти в лес. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 103 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 9 тысяч человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще пять человек: что о них известно
Поиски сибирячки в вишневой шапке закончились трагедией
В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину
Новосибирец устроил стрельбу в людном месте: его ищут полицейские
Стало известно, сколько выплатили новосибирцу, залезшему на кран ради зарплаты
Сибирячку попала под грузовик: в соцсети появилось видео с места аварии
У новосибирца отобрали телефон и через мобильный банк перевели 16 тысяч рублей
Погода в Новосибирске на 28 июля 2020 года: синоптики рассказали, когда ждать грозу
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 28 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
На борту самолета «Новосибирск-Екатеринбург» искали бомбу: рассказываем, что произошло
Приехал в город на работу и пропал: в Новосибирске ищут мужчину в синей куртке
Наташа улетела: сибиряки спасли стрижа и выпустили на волю
«У них заканчивается еда»: цирковые медведи, вывезенные из Казахстана, умирают от голода
«Требовал выплатить зарплату»: в Новосибирске рабочий залез на башенный кран и отказывался спускаться
«Я ни с кем не ссорился»: трое новосибирцев пытались взорвать автомобиль бизнесмена
«В огне дом и другие постройки»: в Новосибирске случился пожар в частном секторе
У девяти пассажиров рейса «Бишкек-Новосибирск» обнаружили коронавирус
Масочный режим в Новосибирске: сколько еще продлится
«Проехать невозможно»: в Новосибирске застрявший под ЖД путями экскаватор собрал огромную пробку
Новосибирский суд отправил в СИЗО алтайского депутата, обвиняемого в даче взятки
Правонарушения выходного дня