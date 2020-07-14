«У нее навязчивая идея — идти куда-то»: под Новосибирском пропала пенсионерка в вишневой шапке

14 Июль 2020 2020-07-14T19:10:52+03:00

Не исключено, что она может уйти в лес

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 71-летнюю Бухарину Валентину Егоровну. Бабушка ушла ночью 13 июля из дома, где жила с родными.

— У бабушки есть навязчивая идея —идти куда-то. Ее остановили, оставили дома, она ушла в свою комнату. Но утром выяснилось, что все-таки она смогла найти ключи от квартиры и выйти с ними. В процессе работы над заявкой мы нашли свидетельство. По камерам удалось увидеть, что в 22:30 она уже была вне дома. Родственники изначально ошиблись, в какой одежде ушла бабушка, после просмотра записи ориентировку исправили. Также ее видели в 2 часа ночи на территории Линево. Других свидетельств пока нет. Наши ребята проводят осмотр, на место выехали несколько экипажей с оборудованием, даже подготовили карты на случай, если женщина покинула населенный пункт и ушла в лес, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

После просмотра записей ориентировку подкорректировали. Фото: "Лиза Алерт"

Рост женщины 155 сантиметров, нормальное телосложение, зеленые глаза, седые волосы. Была одета в вишневую шапку, белую сверху и зеленую снизу кофта, черные штаны, черные туфли-балетки. На шее с собой носит бежевую сумку. Волонтеры отмечают, что пенсионерка всегда ходит в шапке, даже в жару.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Егоровны или вы видели ее, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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