2020-07-14T19:10:52+03:00
Общество

«У нее навязчивая идея — идти куда-то»: под Новосибирском пропала пенсионерка в вишневой шапке

Не исключено, что она может уйти в лес
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Женщина всегда носит шапку. Фото: "Лиза Алерт"Женщина всегда носит шапку. Фото: "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 71-летнюю Бухарину Валентину Егоровну. Бабушка ушла ночью 13 июля из дома, где жила с родными.

— У бабушки есть навязчивая идея —идти куда-то. Ее остановили, оставили дома, она ушла в свою комнату. Но утром выяснилось, что все-таки она смогла найти ключи от квартиры и выйти с ними. В процессе работы над заявкой мы нашли свидетельство. По камерам удалось увидеть, что в 22:30 она уже была вне дома. Родственники изначально ошиблись, в какой одежде ушла бабушка, после просмотра записи ориентировку исправили. Также ее видели в 2 часа ночи на территории Линево. Других свидетельств пока нет. Наши ребята проводят осмотр, на место выехали несколько экипажей с оборудованием, даже подготовили карты на случай, если женщина покинула населенный пункт и ушла в лес, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

После просмотра записей ориентировку подкорректировали. Фото: "Лиза Алерт"

После просмотра записей ориентировку подкорректировали. Фото: "Лиза Алерт"

Рост женщины 155 сантиметров, нормальное телосложение, зеленые глаза, седые волосы. Была одета в вишневую шапку, белую сверху и зеленую снизу кофта, черные штаны, черные туфли-балетки. На шее с собой носит бежевую сумку. Волонтеры отмечают, что пенсионерка всегда ходит в шапке, даже в жару.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины Егоровны или вы видели ее, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«У нее навязчивая идея — идти куда-то»: под Новосибирском пропала пенсионерка в вишневой шапке
МИД РФ призвал КНДР возобновить переговоры с США
Видно и не стыдно: новосибирцы спорят о полуголой девушке, загоравшей возле детской площадки
«У меня руки дрожали, когда увидела это»: живодер выбил глаз собаке и выкинул ее на помойку
В Новосибирске среди белого дня украли баннер кандидата в депутаты
Каждому, кто имеет право: в правительстве региона усилят работу по предоставлению мер поддержки
Синоптики предупреждают: в Новосибирск идет аномальная жара
«Не заметил, когда сдавал назад»: новосибирец на иномарке сбил 11-летнюю девочку во дворе дома
«Осталась ждать на крыльце и ушла»: в Новосибирске пропала 82-летняя бабушка в розовой кофте
«Не забудьте полить его!» : в Новосибирске из люка на дороге вырос куст
В Новосибирске водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе и сбежал
«Кричала, что ее насилуют»: сибирячка устроила скандал, не желая надевать маску в трамвае
ГК «Расцветай» - лидер по объему текущего строительства
Как пенсионерам и инвалидам получить помощь в Новосибирске: в департаменте по соцполитике сделали заявление
«Умное сельское хозяйство»
Следователи возбудили уголовное дело после гибели пенсионера, на которого рухнула крыша
Умер Цезарь Короленко — знаменитый на весь мир психотерапевт скончался от коронавируса
Лишних не пустят: как в торговых центрах Новосибирска будут контролировать количество посетителей
«Заманил ее в пустой вагон»: сибиряк пытался изнасиловать женщину на собеседовании
Стала известна причина обрушения потолка в жилом доме, где погиб пенсионер
В Новосибирской области коронавирус выявили у 7505 человек: новые данные о заболевших
Еще двое за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 148 человек
Появилось видео с места обрушения в жилом доме в Новосибирске