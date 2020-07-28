В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину

28 Июль 2020 2020-07-28T06:37:12+03:00

Следователи выясняют по какой причине погиб мужчина в Ленинском районе. Фото: архив «КП»

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В Ленинском районе Новосибирска произошло ЧП. Там под окнами высотки нашли мертвого мужчину. Об этом КП-Новосибирск рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

Мертвого мужчину обнаружили 28 июля под окнами 24-этажного дома № 12 в Горском микрорайоне. Его личность пока не установлена.

На месте трагедии работал следователь СК по Новосибирской области. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит, по какой причине погиб мужчина. Проводится доследственная проверка.

Напомним, на прошлой неделе в Октябрьском районе Новосибирска произошла трагедия. Там на глазах отца 16-летняя дочь покончила с собой. Девочка пришла домой в 5 утра, поругалась с матерью из-за этого, отец закрыл ее дома, ключи от квартиры забрал, сказал, чтобы сидела дома, вышел на улицу и стал ждать такси на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU