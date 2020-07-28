Стало известно, сколько выплатили новосибирцу, залезшему на кран ради зарплаты
Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку соблюдения трудового законодательства в связи с инцидентом на башенном кране. Мужчина в качестве протеста залез на него и отказывался спускаться: он требовал, чтобы ему выдали зарплату. ЧП произошло у дома №56 на улице Ломоносова.
— Бывший работник субподрядной организации, участвующей в строительстве здания общежития НГУЭиУ, проник на строительную площадку, поднялся на строительный башенный кран и потребовал выплатить ему долг по зарплате, иначе он угрожал покончить жизнь самоубийством, — рассказали в областной прокуратуре. — После переговоров генеральный подрядчик выплатил мужчине часть долга — свыше 50 тысяч рублей.
После прокурорской проверки будут приняты меры.
Напомним, к месту ЧП приехали полицейские, врачи и спасатели. Один из них забрался на кран, чтобы помочь мужчине спуститься. Новосибирцы бурно обсуждают инцидент на стройке.
Также инцидент взяли на контроль в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Требовал выплатить зарплату»: в Новосибирске рабочий залез на башенный кран и отказывался спускаться.
На месте работали полицейские, спасатели и скорая помощь. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU