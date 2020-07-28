Стало известно, сколько выплатили новосибирцу, залезшему на кран ради зарплаты

28 Июль 2020 2020-07-28T05:23:54+03:00

Работнику, который залез на башенный кран и требовал выплатить зарплату, отдали часть денег. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Мужчина работал в субподрядной организации, которая строила здание общежития Новосибирского госуниверситета экономики и управления

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Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку соблюдения трудового законодательства в связи с инцидентом на башенном кране. Мужчина в качестве протеста залез на него и отказывался спускаться: он требовал, чтобы ему выдали зарплату. ЧП произошло у дома №56 на улице Ломоносова.

— Бывший работник субподрядной организации, участвующей в строительстве здания общежития НГУЭиУ, проник на строительную площадку, поднялся на строительный башенный кран и потребовал выплатить ему долг по зарплате, иначе он угрожал покончить жизнь самоубийством, — рассказали в областной прокуратуре. — После переговоров генеральный подрядчик выплатил мужчине часть долга — свыше 50 тысяч рублей.

После прокурорской проверки будут приняты меры.

Напомним, к месту ЧП приехали полицейские, врачи и спасатели. Один из них забрался на кран, чтобы помочь мужчине спуститься. Новосибирцы бурно обсуждают инцидент на стройке.

Также инцидент взяли на контроль в министерстве труда и социального развития Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU