2020-07-27T18:02:41+03:00
Общество

«Требовал выплатить зарплату»: в Новосибирске рабочий залез на башенный кран и отказывался спускаться

На месте работали полицейские, спасатели и скорая помощь
Галина СИМОНОВА
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Рабочий на стройке залез на башенный кран и требовал выплатить ему зарплату. Фото: "Инцидент Новосибирск"Рабочий на стройке залез на башенный кран и требовал выплатить ему зарплату. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Вечером 27 июля жители Центрального района Новосибирска стали свидетелями весьма необычного инцидента: рабочий на стройке залез на башенный кран и требовал выплатить ему зарплату. Спуститься его оттуда уговаривали полицейские и спасатели.

— На стройке, расположенной на пересечении улиц Ольги Жилиной и Фрунзе, мужчина залез на строительный кран. Он утверждал, что у работодателя перед ним образовалась задолженность по заработной плате, и требовал ее выплатить, — цитирует очевидцев случившегося паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

На месте работали сотрудники спецслужб. Фото: "Инцидент Новосибирск"

На месте работали сотрудники спецслужб. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о произошедшем.

— Около семи вечера поступило сообщение о том, что мужчина находится на башенном кране и отказывается спускаться. На место выезжали сотрудники полиции, вместе со спасателями вели переговоры с мужчиной. В итоге, его все же удалось убедить спуститься. В результате данного инцидента никто не пострадал, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Как стало известно КП-Новосибирск, сибиряк действительно таким образом пытался добиться выплаты зарплаты. Спуститься с крана он согласился только после того, как ему все же была выплачена обещанная сумма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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