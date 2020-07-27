«Требовал выплатить зарплату»: в Новосибирске рабочий залез на башенный кран и отказывался спускаться
Вечером 27 июля жители Центрального района Новосибирска стали свидетелями весьма необычного инцидента: рабочий на стройке залез на башенный кран и требовал выплатить ему зарплату. Спуститься его оттуда уговаривали полицейские и спасатели.
— На стройке, расположенной на пересечении улиц Ольги Жилиной и Фрунзе, мужчина залез на строительный кран. Он утверждал, что у работодателя перед ним образовалась задолженность по заработной плате, и требовал ее выплатить, — цитирует очевидцев случившегося паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».
На месте работали сотрудники спецслужб. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию о произошедшем.
— Около семи вечера поступило сообщение о том, что мужчина находится на башенном кране и отказывается спускаться. На место выезжали сотрудники полиции, вместе со спасателями вели переговоры с мужчиной. В итоге, его все же удалось убедить спуститься. В результате данного инцидента никто не пострадал, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Как стало известно КП-Новосибирск, сибиряк действительно таким образом пытался добиться выплаты зарплаты. Спуститься с крана он согласился только после того, как ему все же была выплачена обещанная сумма.
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ИСТОЧНИК KP.RU