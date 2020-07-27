В Екатеринбурге приземлился самолет из Новосибирска: на его борту искали взрывчатку
В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге приземлился самолет из Новосибирска. На его борту спецслужюы искали взрывчатку из-за поступившего сообщения о минировании.
— Да, действительно, после приземления самолета спецслужбы искали взрывное устройство на борту. Но ничего не было обнаружено, — сообщил источник КП-Новосибирск.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта, никакой задержки рейса не было. Самолет прибыл в Екатеринбург по расписанию, в 20:07 по местному времени.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 17 марта в аэропорту «Толмачево» приземлился самолет из Москвы после сообщения о минировании. Оно поступило, когда борт еще находился в воздухе.Авиалайнер приземлился в штатном режиме, согласно расписанию. К счастью, сообщение оказалось ложным.
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ИСТОЧНИК KP.RU