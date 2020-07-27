«Проехать невозможно»: в Новосибирске застрявший под ЖД путями экскаватор собрал огромную пробку
Днем 27 июля на улице Днепрогэсовской в Новосибирске застрявший в проезде под железнодорожными путями экскаватор собрал огромную пробку. Автомобилисты утверждают, что из-за случившегося проехать трудно в обе стороны.
— Экскаватор хотел проехать под ЖД путями, но не рассчитал силы и застрял. Пробка собралась огромная в обе стороны, проехать практически невозможно, — рассказали КП-Новосибирск читатели.
Автомобилисты утверждают, что из-за случившегося проехать трудно в обе стороны.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о пробках, которые собирались на Бердском шоссе. Автомобилисты связывали это с ремонтом дорог. В соцсетях сибиряки отмечали, что на этом шоссе пробки — явление привычное на протяжении уже нескольких лет. В выходные, по словам людей, простоять в них можно несколько часов.
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ИСТОЧНИК KP.RU