«Проехать невозможно»: в Новосибирске застрявший под ЖД путями экскаватор собрал огромную пробку

27 Июль 2020 2020-07-27T12:46:47+03:00

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Днем 27 июля на улице Днепрогэсовской в Новосибирске застрявший в проезде под железнодорожными путями экскаватор собрал огромную пробку. Автомобилисты утверждают, что из-за случившегося проехать трудно в обе стороны.

— Экскаватор хотел проехать под ЖД путями, но не рассчитал силы и застрял. Пробка собралась огромная в обе стороны, проехать практически невозможно, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Автомобилисты утверждают, что из-за случившегося проехать трудно в обе стороны.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о пробках, которые собирались на Бердском шоссе. Автомобилисты связывали это с ремонтом дорог. В соцсетях сибиряки отмечали, что на этом шоссе пробки — явление привычное на протяжении уже нескольких лет. В выходные, по словам людей, простоять в них можно несколько часов.

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Сибиряки предполагают, что причиной этому стал ремонт дорог (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU