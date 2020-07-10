«Можно несколько часов стоять»: под Новосибирском собралась многокилометровая пробка
На Бердском шоссе под Новосибирском собралась огромная пробка. Автомобилисты связывают это с ремонтом дорог.
— Затор при движении в сторону Бердска растянулся более чем на пять километров и берет свое начало от Нижней Ельцовки и заканчивается у пересечения с Университетским проспектом, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Видимо, пятница и ремонт дорог сделали свое дело.
В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что подобная ситуация складывается летом уже не первый год. А некоторые люди делают предположения о том, сколько времени можно простоять в такой пробке:
— Когда летом ремонтируют дороги, всегда пробки.
— Тем более, в пятницу и в воскресенье, люди еду на дачи и обратно.
— Там стоять несколько часов можно, — пишут люди.
Под Новосибирском на Бердском шоссе собралась многокилометровая пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU