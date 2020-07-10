«Можно несколько часов стоять»: под Новосибирском собралась многокилометровая пробка

10 Июль 2020 2020-07-10T16:51:14+03:00

На Бердском шоссе под Новосибирском собралась огромная пробка. Фото: Кадр из видео

Сибиряки предполагают, что причиной этому стал ремонт дорог

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На Бердском шоссе под Новосибирском собралась огромная пробка. Автомобилисты связывают это с ремонтом дорог.

— Затор при движении в сторону Бердска растянулся более чем на пять километров и берет свое начало от Нижней Ельцовки и заканчивается у пересечения с Университетским проспектом, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54». — Видимо, пятница и ремонт дорог сделали свое дело.

В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что подобная ситуация складывается летом уже не первый год. А некоторые люди делают предположения о том, сколько времени можно простоять в такой пробке:

— Когда летом ремонтируют дороги, всегда пробки.

— Тем более, в пятницу и в воскресенье, люди еду на дачи и обратно.

— Там стоять несколько часов можно, — пишут люди.

Под Новосибирском на Бердском шоссе собралась многокилометровая пробка.

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