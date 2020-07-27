2020-07-27T10:09:01+03:00
Происшествия

«Врачи за ее жизнь боролись три дня»: под Новосибирском 14-летняя девочка разбилась, упав со скалы

Сибирячка хотела прыгнуть в воду, но сорвалась
Ульяна ДЖАНКОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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Врачи три дня боролись за жизнь девочки, сорвавшейся со скалы.Врачи три дня боролись за жизнь девочки, сорвавшейся со скалы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В понедельник, 27 июля стало известно о трагедии, произошедшей в поселке Горный Тогучинского района. Там 14-летняя девочка пошла купаться на карьер «Забой». Она хотела прыгнуть с высоту в воду, но сорвалась со скалы. Девочка пролетела 2-3 метра и упала. Это произошло 25 июля.

— Она получила травму головы, была доставлена в больницу и там через три дня скончалась. На карьер пошла без взрослых, с друзьями, — рассказали КП-Новосибирск в областном ГУ МВД.

На месте трагедии работал следователь СК по Новосибирской области. В настоящее время проводится доследственная проверка.

Напомним, в тот же день в городе Каргат под Новосибирском произошла трагедия: 14-летнюю девочку переехала машина. Ребенок сам лег посередине дороги, чтобы сделать селфи. В это время прямо на нее ехала «Тойоты». Девочка погибла под колесами иномарки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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