«Она просто хотела сделать селфи»: школьница легла на середину дороги и погибла под колесами машины

В городе Каргат под Новосибирском произошла трагедия: 14-летнюю девочку переехала машина. Ребенок сам лег посередине дороги. Все произошло поздним вечером, когда на улице было темно. Возле остановки «Село Набережное» веселилась компания подростков на мопедах. Одна из девчонок — 14-летняя Дина* вышла на проезжую часть, легла на асфальт. Так и попала под колеса «Тойоты».

— Я знаю эту девочку — она была замечательным ребенком. С моей дочкой ходили в одну школу, правда, несколько лет назад она перешла в другую. Я с Диной иногда встречалась на улице, мы здоровались, общались. — рассказала КП-Новосибирск жительница Каргата Светлана Нефедьева. — Каргат — это по сути большая деревня, молодежь тут гуляет до полуночи, это совершенно нормально. А недавно сделали новую дорогу, они все там и тусовались. Моя знакомая рассказала, да и молодежь в городе тоже говорит, что у Дины в телефоне после трагедии нашли фотографии. Она хотела сделать селфи, будто на нее едет машина. И вот они фотографировались на дороге, а водитель, скорее всего, в темноте не увидел ребенка... Это случайная трагедия, подростки во все времена безбашенные, девочка просто не осознавала, в какой она опасности...

Трагедия случилась в ночь на 25 июля, для всех это было неожиданностью. Фото: ГУ МВД по НСО.

Светлана рассказывает, что Дина была одной из лучших учениц в школе, многие знакомые ее очень любили.

— У девочки — золотые руки и душа, она училась на одни пятерки, была очень активная, старательная, участвовала во всех конкурсах и в школе, и в доме культуры. У нее была особенность — всего четыре пальца на руках — но это не мешало ей плести из бисера, вязать крючком. В школе ее все обожали, и мы так переживали, когда она перешла в другую школу. И нынешние одноклассники наверняка горюют. Если бы не рискованное увлечение селфи, ничего бы не было, — сокрушается Светлана.

Как стало известно КП-Новосибирск, мама воспитывала девочку одна. У нее остались две сестры: старшая уже замужем, младшая ходит в детский сад.

Напомним, в инциденте сейчас разбирается полиция, они устанавливают степень вины водителя «Тойоты».

*Имя девочки изменено.

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