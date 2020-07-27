2020-07-27T07:50:19+03:00
Происшествия

Сибиряк поймал рыбы на 3 миллиона рублей: ему грозит до 5 лет лишения свободы

Год назад мужчина уже был осужден за такое же преступление
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк выловил рыбу на три миллиона рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФОСибиряк выловил рыбу на три миллиона рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
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Транспортные полицейские обнаружили стоянку браконьера на одном из островов в акватории Новосибирского водохранилища. Об этом рассказали в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО.

Задержанный на месте 30-летний мужчина незаконно выловил судака, леща, язя и другую речную рыбу. При осмотре транспортные полицейские изъяли 1524 экземпляра рыбы и 31 сеть, общая длина которых превысила 2 километра 300 метров — это больше, чем от острова до ближайшего берега. По заключению специалистов природоохранного ведомства, злоумышленник причинил природе ущерб около 3 миллионов рублей.

Известно, что сам мужчина из Искитимского района. Год назад он уже был осужден также за незаконную рыбалку. Ему дали да года лишения свободы условно. Сейчас сибиряку грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее транспортные полицейские вместе с УФСБ по Новосибирской области поймали мужчину и женщину, которые незаконно продавали краснокнижную рыбу — осетра.

Сибиряк наловил рыбы на три миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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