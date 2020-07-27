«Вот это крокодил»: новосибирец в Оби поймал гигантскую рыбину весом 13 килограммов

27 Июль 2020 2020-07-27T06:34:47+03:00

Мужчина сфотографировал ее, а потом отпустил на волю

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Новосибирец по имени Денис поймал в реке Обь гигантскую рыбу. По словам рыбака ее вес — 13 килограммов.

— Рыбачили на Северном объезде 14:00 до 20:00. Была поймана на спиннинг. Спасибо парням на лодке, которые помогали в борьбе с этим крокодилом, — поделился новосибирец в группе «Рыбалка в Новосибирске.

Мужчина сфотографировал свой трофей и отпустил рыбу на волю. А она не спешила расставаться с рыбаком: вальяжно вильнула хвостом и медленно поплыла прочь.

— Пусть порадует еще кого-нибудь, — объяснил свой поступок рыбак. — Принцип спортивной рыбалки: поймал ,отпусти, получил удовольствие и дай получить удовольствие другим.

Подписчиков паблика восхитило то, что рыбак отпустил свою добычу на волю.

— Приятно смотреть, как такой крокодил вальяжно уходит в родную стихию. Это куда лучше, чем оказаться в котлетах. Респект.

— Красавчик, я тоже для себя решил, если поймаю рыбу больше 10 килограммов, отпущу, так как сколько потом икры она может наметать.

А кого-то напротив испугало, что в реке вводятся такие гиганты.

— Все. В Оби больше не купаюсь, — написали они.

КП-Новосибирск уже писала о необычных уловах местных рыбаков. Так, например, сибиряк Максим Рожко в пруду у деревни Китерня в Искитимском районе поймал «золотую» рыбку — японского карпа кои. Выловил он его 20 июня, исполнив свою давнюю мечту. Только от волнения мужчина забыл загадать желание.

Новосибирец поймал в Оби гигантскую рыбу весом 13 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU