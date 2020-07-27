«Вот это крокодил»: новосибирец в Оби поймал гигантскую рыбину весом 13 килограммов
Новосибирец по имени Денис поймал в реке Обь гигантскую рыбу. По словам рыбака ее вес — 13 килограммов.
— Рыбачили на Северном объезде 14:00 до 20:00. Была поймана на спиннинг. Спасибо парням на лодке, которые помогали в борьбе с этим крокодилом, — поделился новосибирец в группе «Рыбалка в Новосибирске.
Мужчина сфотографировал свой трофей и отпустил рыбу на волю. А она не спешила расставаться с рыбаком: вальяжно вильнула хвостом и медленно поплыла прочь.
— Пусть порадует еще кого-нибудь, — объяснил свой поступок рыбак. — Принцип спортивной рыбалки: поймал ,отпусти, получил удовольствие и дай получить удовольствие другим.
Подписчиков паблика восхитило то, что рыбак отпустил свою добычу на волю.
— Приятно смотреть, как такой крокодил вальяжно уходит в родную стихию. Это куда лучше, чем оказаться в котлетах. Респект.
— Красавчик, я тоже для себя решил, если поймаю рыбу больше 10 килограммов, отпущу, так как сколько потом икры она может наметать.
А кого-то напротив испугало, что в реке вводятся такие гиганты.
— Все. В Оби больше не купаюсь, — написали они.
КП-Новосибирск уже писала о необычных уловах местных рыбаков. Так, например, сибиряк Максим Рожко в пруду у деревни Китерня в Искитимском районе поймал «золотую» рыбку — японского карпа кои. Выловил он его 20 июня, исполнив свою давнюю мечту. Только от волнения мужчина забыл загадать желание.
Новосибирец поймал в Оби гигантскую рыбу весом 13 килограммов.
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ИСТОЧНИК KP.RU