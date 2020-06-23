«Она — моя мечта»: сибиряк поймал в пруду «золотую» рыбку, поцеловал ее и отпустил

23 Июнь 2020 2020-06-23T04:59:34+03:00

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Сибиряк Максим Рожко в пруду у деревни Китерня в Искитимском районе поймал «золотую» рыбку — японского карпа кои. Выловил он его 20 июня, исполнив свою давнюю мечту. Только в спешке мужчина забыл загадать желание.

— Все произошло как-то быстро. Рыба заклевала, я потянул леску, с волнением завели рыбу в подсак (рыболовный сачок — прим. ред.), адреналин зашкаливал. Быстро провели фотосессию и обратно в пруд ее. Пусть растет, а желание в следующий раз загадаю! Одна моя мечта рыбака — поймать эту рыбу — сбылась. И на этом ей спасибо, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Максим Рожко.

Карпа рыбак снова отпустил в пруд - пусть рыбка подрастает.

На прощание сибиряк чмокнул рыбку в макушку и отпустил в пруд. Сказал, что скоро еще поедет рыбачить на этот же пруд, но целенаправленно ловить карпа уже не станет. Если повезет поймать, то загадать желание уже не забудет.

— А если нет, то пусть исполняет желания и другим рыбакам, которым улыбнется удача в ловле, как мне, — говорит Максим Рожко.

Кстати, сибиряк соблюдает правила карпфишинга: отпускать всю выловленную рыбу в воду. Позже мужчина выпустил в родную стихию не только карпа, но и остальной улов.

Карп кои — декоративный вид, который вывели в Японии. Живет он только в домашних водоемах, а не в дикой природе. В 2016 году мальков этой рыбы запустили в пруд в Китерне.

Напомним, что в начале июня другой рыбак поймал на том же пруду целых трех золотых карпов. Сначала он тоже хотел их отпустить, но потом решил забрать домой и пожарить.

Золотой карп.

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ИСТОЧНИК KP.RU