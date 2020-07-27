2020-07-27T04:47:47+03:00
Происшествия

Сибирячка попала в ДТП, наехав на колодец: пострадала ее 3-летняя дочка

У машины пробило колесо, ее отбросило на автомобиль, который ехал рядом
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячка с малышкой попали в аварию после того, как их машина наехала на колодец. Фото: ГИБДД НовосибирскаСибирячка с малышкой попали в аварию после того, как их машина наехала на колодец. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В Центральном районе Новосибирска в ДТП пострадала маленькая девочка. Ребенка госпитализировали в больницу. Ее мама ехала за рулем «Ниссан Марч» по улице Ипподромская. В какой-то момент сибирячка наехала на колодец и пробила колесо. Женщина не справилась с управлением, ее машину отбросило на соседний автомобиль. Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— Это произошло 26 июля около 23.00 часов напротив дома №102 улицы Писарева. Автомобиль из среднего ряда вынесло в крайний левый ряд, после чего произошло столкновение с «Ниссан Жук», который ехал в попутном направлении, — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работал экипаж ДПС.

Напомним, в этот же день в Заельцовском районе Новосибирска таксист чуть было не сгорел заживо после ДТП. На перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Плановая он столкнулся с «Субару Легаси», после чего его отбросило в столб: автомобиль мгновенно вспыхнул. Оказывается, в багажнике был газовый баллон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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