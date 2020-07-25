2020-07-25T10:20:31+03:00
Дом. Семья

«Они привыкают к ее запаху»: орангутана Джулию познакомили с ее родителями

Малышку долгое время воспитывали люди
Надежда РЫЖКИНА
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Родители пока не питают особых чувств к малышке, но и не сердятся на нее. Фото: Новосибирский зоопаркРодители пока не питают особых чувств к малышке, но и не сердятся на нее. Фото: Новосибирский зоопарк
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Малышка-орангутан Джулия наконец-то встретилась со своими родителями Мишель и Бату. Мама Мишель отказалась от новорожденной дочки, поэтому ее выкармливали сотрудники зоопарка. Люди научили обезьянку лазать по канату, есть взрослую еду. Но остальным важным вещам ее могут научить только родители. К встрече папы и мамы с дочкой в зоопарке готовились очень долго.

— Поначалу мы просто показывали их друг другу. На расстоянии, без прикосновений. Джулия немного боялась, но потом стала уверенней и спокойней, стала с любопытством рассматривать Мишель и Бату. Они к Джулии особого интереса и родительских чувств пока не проявляют, но с их стороны даже нет намека на агрессию или неприятие. Это очень хорошо и вселяет в нас надежду, что воссоединение семьи состоится, — рассказывают в группе новосибирского зоопарка.

В зоопарке надеются, что семья все же воссоединится. Фото: Новосибирский зоопарк

В зоопарке надеются, что семья все же воссоединится. Фото: Новосибирский зоопарк

Малышку знакомят и вольером, где живут ее родители. Джулию запускают в уличную часть вольера, пока ее родители сидят в укрытии. Джулия несколько часов там играет, осваивается, привыкает к запаху. Потом ее забирают и впускают в вольер родителей, чтобы к запаху дочки привыкли уже они.

— Впереди еще много работы, торопить события нельзя, чтобы никому не навредить. Но мы ждем, что в итоге у нас все получится, — с надеждой говорят в зоопарке.

Напомним, Джулия — дочь орангутанов Мишель и Бату. Она родилась 15 сентября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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