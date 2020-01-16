Мама ее не кормит: в Новосибирском зоопарке орангутан не признала дочку Джулю

В семействе орангутанов в Новосибирском зоопарке пополнение – на свет появилась «девочка», ей дали имя Джулия. Детеныш родился еще 15 сентября, но чтобы не сглазить, сотрудники зверинца хранили новость с тайне от посетителей. Повод для беспокойства и правда был. Мама Джулии Мишель отказалась выкармливать свою дочку. Эту миссию пришлось взять на себя людям. Детеныша, почти как человеческого, кормят из бутылочки искусственными смесями. Джулия такую заботу приняла, она улыбается и обнимает своих «воспитателей».

Сейчас малышке всего 4 месяца. Фото: Новосибирский зоопарк.

История семьи орангутаньего семейства не простая. Будь они людьми, их бы поставили на учет в отдел ПДН. У Мишель это не первый ребенок. С первенцем же история была еще щекотливей. То ли в порыве материнской заботы, то ли от неопытности молодая мама повредила детенышу по кличке Матику череп. Чтобы спасти малыша, были собраны лучшие хирурги и ветеринары. Операция прошла успешно, но родной маме Матику уже не отдали, перевезли в Московский зоопарк, отдали там на воспитание к бабушке Личиане. Там братишка Джули сейчас успешно проходит звериную социализацию.

- Самка Личиана из Московского зоопарка, на протяжении многих лет тоже отказывалась кормить своих детей. Впервые она выкормила малыша только в прошлом году. Биологи и ветеринары зоопарка уверены, что у Мишель со временем тоже все получится, - рассказывают специалисты Новосибирского зоопарка.

Детеныш еще может воссоединиться с мамой. Фото: Новосибирский зоопарк.

Что же касается новой малышки – родилась она весом в 1370 граммов, а сейчас весит уже 3 с половиной кило. Что же делать дальше с Джулией?

- У орангутанов, как известно, длинное детство. Самки кормят детенышей молоком до 3-4 лет. После окончания вскармливания детеныши еще долго остаются рядом с мамами. Конечно, мы выкормим Джулию, но расти ей нужно среди сородичей. Это очень важно. От этого зависит правильное развитие детеныша, его физическое и психическое здоровье, - говорит заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило.

Зоологи надеются в скором времени воссоединить мать и дитя, но если этого не получится сделать, придется воспользоваться другим вариантом, который сейчас и подыскивают. В данный момент малышка живет среди людей, которые о ней заботятся. Посетителям зоопарка «новенькую» пока не показывают, она еще слишком маленькая для такого внимания.

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