2020-07-25T08:38:58+03:00
Общество

Хотела пошутить? Полиция выясняет, зачем 15-летняя школьница легла на дорогу и погибла

Девушка находилась в компании подростков на мопедах
Надежда РЫЖКИНА
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Полицейские выясняют, почему девушка решила лечь на дорогу. Фото: ГУ МВД по НСО.Полицейские выясняют, почему девушка решила лечь на дорогу. Фото: ГУ МВД по НСО.
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Стало известно, как 15-летняя девушка, которая погибла под колесами иномарки, оказалась посреди проезжей части.

— Как стало известно, компания подростков 15 лет была на остановке общественного транспорта в селе Набережное Каргатского района. Позднее к остановке на мопедах подъехали еще двое подростков. В этот момент 15-летняя девушка из компании вышла на проезжую часть и легла на дорогу. Водитель автомобиля «Тойота Калдина» увидел в темноте подростков на мопедах с включенными фарами и, объезжая их с левой стороны, наехал на лежащую девушку, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по области.

Однако причину, почему девушка решила лечь на дорогу, не знают даже ее друзья.

— Подростки рассказали о таких обстоятельствах — это вся информация, которой мы владеем. Они не смогли толком объяснить, почему она легла на дорогу. Остается только гадать, была это шутка или нет. Может, позже, когда будут взяты повторные объяснения, все прояснится, — сообщила КП-Новосибирск инспектор службы пропаганды ГИБДД Новосибирской области Инна Якобчук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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