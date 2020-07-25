2020-07-25T07:01:32+03:00
Происшествия

«Может, ее кто-то толкнул»: под Новосибирском иномарка задавила школьницу

Трагедия случилась поздно вечером
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Полицейские выясняют, как девочка могла оказаться на дороге. Фото: ГУ МВД по НСО.Полицейские выясняют, как девочка могла оказаться на дороге. Фото: ГУ МВД по НСО.
Изменить размер текста:

В Каргатском районе Новосибирской области под колесами иномарки погибла 15-летняя девушка. Все произошло 24 июля.

— В 23:12 37-летний житель города Каргат, управляя автомобилем «Тойота Калдина», двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону города Каргат. В пути следования на шестом километре, около остановки «Набережное» он наехал на 15-летнюю девочку. От травм она скончалась на месте, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск сообщили, что по предварительным данным, школьница лежала на дороге.

— Возможно, она была не одна, играла с кем-то и кто-то ее толкнул. Подробности устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД.

Полицейские проводят доследственную проверку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Еще 101 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 8,5 тысяч человек
В Новосибирске от коронавируса умерли еще шесть человек: что о них известно
Хотела пошутить? Полиция выясняет, зачем 15-летняя школьница легла на дорогу и погибла
«Ушла за продуктами и пропала»: в Новосибирске ищут 13-летнюю школьницу с рюкзаком
В Новосибирске из окна выпал человек и погиб: об этом сообщают очевидцы
«Может, ее кто-то толкнул»: под Новосибирском иномарка задавила школьницу
Погода в Новосибирске на 25 июля 2020 года: достаем ветровки
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В Новосибирске бездомная собака искусала двоих детей
«Они у меня остались!»: парень сделал липосакцию груди, но что-то пошло не так
В Новосибирске почтальон обокрала шесть ветеранов
«Ушел от семьи, не берет трубку»: в Новосибирске ищут бородача в камуфляжной футболке
«Его увезли в больницу»: в аварии в Новосибирске пострадал ребенок
«Пока тащили, удочку сломали»: сибирячка поймала в Оби 12-килограммовую щуку
«Обматерила всех»: сибирячка устроила в суде скандал из-за маски
«Испугалась, что родители накажут»: под Новосибирском девочка на мопеде сбила 3-летнего мальчика и сбежала
Сибирский округ Росгвардии возглавил новый командующий
Все лицо в крови: сибиряка сбила машина, когда он был на пробежке
Самой популярной датой среди заемщиков является 15 число
Женщине жгли волосы, но она молчала и терпела
«Перья пришлось срезать»: новосибирские волонтеры спасли птицу, застрявшую в гудроне