«Может, ее кто-то толкнул»: под Новосибирском иномарка задавила школьницу

25 Июль 2020 2020-07-25T07:01:32+03:00

Полицейские выясняют, как девочка могла оказаться на дороге. Фото: ГУ МВД по НСО.

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В Каргатском районе Новосибирской области под колесами иномарки погибла 15-летняя девушка. Все произошло 24 июля.

— В 23:12 37-летний житель города Каргат, управляя автомобилем «Тойота Калдина», двигался по автодороге со стороны села Гавриловка в сторону города Каргат. В пути следования на шестом километре, около остановки «Набережное» он наехал на 15-летнюю девочку. От травм она скончалась на месте, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе ведомства КП-Новосибирск сообщили, что по предварительным данным, школьница лежала на дороге.

— Возможно, она была не одна, играла с кем-то и кто-то ее толкнул. Подробности устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД.

Полицейские проводят доследственную проверку.

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