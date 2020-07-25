Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирусом заболели еще 105 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 25 июля 2020 года: за последние сутки у 105 человек диагностировали коронавирус, а 117 пациентов выписали из больниц выздоровевшими.

В каждом регионе Новосибирской области есть зараженные.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 896 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперативного штаба регионального правительства

С начала эпидемии коронавирусом заболели 8 616 человек, выздоровели — 6 615 пациентов выздоровели, к сожалению, скончались 190 человек. В основном это пожилые люди.

По словам губернатора Новосибирской области Андрей Травникова, до сентября не будут сняты очередные ограничительные меры. По-прежнему будут закрыты кинотеатры, фудкорты и отменены массовые мероприятия.

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