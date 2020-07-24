2020-07-24T19:13:57+03:00
Общество

В Новосибирске бездомная собака искусала двоих детей

Полиция проводит проверку
Раиса Азарова
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На помощь детям приезжали врачи.На помощь детям приезжали врачи.Фото: Архив "КП"
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В пятницу, 24 июля, на двух подростков в Октябрьском районе Новосибирска напала собака. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. К пострадавшим мальчикам приезжала «скорая помощь».

— Сообщение поступило в 18:10, собака испугала двух мальчиков-подростков, набросилась на них. Их осмотрели доктора и отпустили домой. На место выезжали сотрудники полиции, сейчас по данному факту отделом полиции Октябрьского района проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Была ли собака бродячей или домашней, предстоит выяснить.

Напомним, в конце июня суд вынес приговор сибирячке, чья собака год назад загрызла 4-летнего мальчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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