В Новосибирске бездомная собака искусала двоих детей
В пятницу, 24 июля, на двух подростков в Октябрьском районе Новосибирска напала собака. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области. К пострадавшим мальчикам приезжала «скорая помощь».
— Сообщение поступило в 18:10, собака испугала двух мальчиков-подростков, набросилась на них. Их осмотрели доктора и отпустили домой. На место выезжали сотрудники полиции, сейчас по данному факту отделом полиции Октябрьского района проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Была ли собака бродячей или домашней, предстоит выяснить.
Напомним, в конце июня суд вынес приговор сибирячке, чья собака год назад загрызла 4-летнего мальчика.
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ИСТОЧНИК KP.RU