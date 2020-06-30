Сибирячке, чья собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика, вынесли приговор

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:52:29+03:00

Мальчик играл в песочнице перед тем, как произошла трагедия. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

Коченевский районный суд вынес приговор сибирячке, чья собака загрызла 4-летнего мальчика. Ее признали виновной в "Причинении смерти по неосторожности". Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— В суде установлено, что вечером 2 июня 2019 года на территории жилого дома по улице Осенняя в рабочем поселке Коченево, который принадлежал пенсионерке, играли пятеро детей. Женщина присматривала за ребятишками, пока они играли во дворе. Рядом с детьми на цепи была собака Черныш. Женщина не оградила детей от собаки, которая вела себя агрессивно и внезапно напала на 4-летнего мальчика. Из-за укусов в голову, шею и другие части тела у потерпевшего наступил травматический шок. Он умер в больнице, — рассказали в ведомстве.

Суд приговорил женщину к 1 году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, местные жители рассказали КП-Новосибирск, что мальчик играл в песочнице, когда произошла трагедия, в какой-то момент он упал с кучи песка прямо на собаку. Они предположили, что животное сильно испугалось, собака схватила его за ногу и потащила.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эта дворняжка очень добрая была»: собака пенсионерки насмерть загрызла 4-летнего мальчика.

Животное напало на ребенка, когда тот упал с кучи песка. Все произошло на глазах его девятилетней сестры. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU