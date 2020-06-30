Сибирячке, чья собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика, вынесли приговор
Коченевский районный суд вынес приговор сибирячке, чья собака загрызла 4-летнего мальчика. Ее признали виновной в "Причинении смерти по неосторожности". Об этом рассказали в областной прокуратуре.
— В суде установлено, что вечером 2 июня 2019 года на территории жилого дома по улице Осенняя в рабочем поселке Коченево, который принадлежал пенсионерке, играли пятеро детей. Женщина присматривала за ребятишками, пока они играли во дворе. Рядом с детьми на цепи была собака Черныш. Женщина не оградила детей от собаки, которая вела себя агрессивно и внезапно напала на 4-летнего мальчика. Из-за укусов в голову, шею и другие части тела у потерпевшего наступил травматический шок. Он умер в больнице, — рассказали в ведомстве.
Суд приговорил женщину к 1 году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, местные жители рассказали КП-Новосибирск, что мальчик играл в песочнице, когда произошла трагедия, в какой-то момент он упал с кучи песка прямо на собаку. Они предположили, что животное сильно испугалось, собака схватила его за ногу и потащила.
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ИСТОЧНИК KP.RU