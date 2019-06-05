2019-06-05T12:07:28+03:00
Происшествия

«Эта дворняжка очень добрая была»: собака пенсионерки насмерть загрызла 4-летнего мальчика

Животное напало на ребенка, когда тот упал с кучи песка. Все произошло на глазах его девятилетней сестры
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Мальчик вместе с сестрой играл в в соседнем дворе, когда на него напала собака. Фото: соцсети.Мальчик вместе с сестрой играл в в соседнем дворе, когда на него напала собака. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Улица Осенняя в райцентре Коченево — это территория военного городка. Живут там в основном те, кто служит или служил в соседней воинской части. Грачевы* там были новичками: переехали всего несколько месяцев назад, когда глава семейства приехал в Новосибирскую область служить по контракту. Беда в семью пришла 2 июня: собака загрызла насмерть их 4-летнего сына Семена. Корреспонденты «КП»-Новосибирск» разбирались в обстоятельствах трагедии.

Cобака пенсионерки насмерть загрызла 4-летнего мальчика.

— Грачевы — благополучная чета. Старшей дочке Лене исполнилось 9 лет, младшему сыну — Семену 4 года, — характеризует семью Иван Ланг, заместитель главы рабочего поселка Коченево. — Жилья у них своего пока не было, поэтому дом на улице Осенней они снимали.

2 июня главы семейства дома не было: находился на службе. С детьми сидела их мама, Ксения.

Мама отпустила сына и дочку поиграть в соседский двор. Фото: соцсети.

Мама отпустила сына и дочку поиграть в соседский двор. Фото: соцсети.

— Она разрешила дочке и сыну пойти поиграть в соседский двор вместе с другими ребятишками: там была куча песка, в которой они любили возиться, — говорит Анна, знакомая семьи.

Знала ли женщина, что возле сельской песочницы есть собака? Да, как и все соседи:

— Да эту дворняжку никто не боялся: дети рядом с ней постоянно играли, она очень доброй была, — говорит Анны. — Тем более, собака все время на привязи была…

— Так что же в тот момент случилось?

— Семен с этой кучи песка свалился прямо на собаку. Наверное, она очень сильно испугалась, она его за ногу схватила и потащила…

Семену было всего 4 года. Фото: соцсети.

Семену было всего 4 года. Фото: соцсети.

На детские крики и плачь выскочила бабушка — хозяйка дворняжки. Но этих нескольких секунд хватило, чтобы ребенок получил такие травмы, что врачи были бессильны. Драма еще и в том, что трагедия произошла на глазах у старшей девятилетней сестры мальчика. Очевидцами жуткой сцены были и другие дети.

— Мальчика к нам в больницу привезли уже мертвым, — говорит Сергей Войнов, глава Коченевской ЦРБ.

Спустя три дня после трагедии, утром 5 июня, семья уехала из Коченево:

— Они полетели в Киров: это родина Александра, папы погибшего мальчика, там живут его родные. В этом городе они похоронят Семена, — говорят соседи. — Вернутся через три дня…

Папа-военный в день трагедии был на службе.

Папа-военный в день трагедии был на службе.

Напавшую собаку уже забрала полиция: после осмотра ветеринаров будет решаться вопрос о ее усыплении.

А в СКР возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Возбудили против хозяйки дворняжки. Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы. Хотя соседи уверены, ее вины тут нет. Это просто несчастный случай…

* Фамилия и имена героев изменены по этическим соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня
Сейчас Иван Логинов, переставший выходить на связь с близкими в прошлую пятницу, находится дома, читает местную газету и потихоньку приходит в себя
Новости 24
Долгострой на улице Беловежской сдан
Арест отложили из-за болезни: экс-директора клиники Мешалкина не смогли взять под стражу
Итоги мая: ГБР вызывали чаще
Пока все спали: мужчина вынес из чужого дома ноутбук и часы за 200 тысяч рублей
И так сойдет: в Новосибирске построили жилой дом вокруг электрического столба
Микрограбеж: молодой парень в маске, угрожая ножом, унес из офиса займов 2200 рублей
Нашел себе обогреватель: бельчонок, от которого отказалась мама, подружился с котенком
«Он выглядит довольно круто. У него есть плащ» : иностранцы посетили Сибирь и оценили Ленина
Завис на высоте девятого этажа: спасатели помогли запутавшемуся в веревках альпинисту
Мишка, у тебя получится! Белый медвежонок смешно пытается запрыгнуть на ступеньку
Проехались бесплатно: пассажирам сошедшего с рельсов поезда «Новосибирск- Владивосток» пообещали компенсацию
«Это уже похоже на диверсию!»: в парке «Семьи» обнаружили плантации конопли
Сэкономил на материалах: директор фирмы в Новосибирске попался на махинациях при ремонте труб, украв 29 миллионов рублей
Погода на день в Новосибирске: 5 июня будет жарко
Белочка убежала: в мэрии Новосибирска помогли рыжему зверьку выбраться из здания
В Новосибирской области собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика
В Новосибирске бывшего магистранта нашли мертвым возле общежития НГУ
«На пол лег! Голову опусти!» - задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на мобильный телефон
Главный проект: Новосибирская область расскажет на Петербургском международном экономическом форуме об «Академгородке 2.0»
Перезапуск: в Новосибирске возобновили строительство перинатального центра
«Цинизм - это норма во врачебном коллективе»: отец студентки меда, насмехавшейся над пациентами, остался работать в больнице
Ответит за «жабу» и «колбасу»: циничную студентку меда выгнали из вуза после скандальных постов в «Твиттере»
«А у нас по мэрии мечется белочка»: чиновники бегают за зверьком, чтобы помочь ему