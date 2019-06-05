«Эта дворняжка очень добрая была»: собака пенсионерки насмерть загрызла 4-летнего мальчика

Улица Осенняя в райцентре Коченево — это территория военного городка. Живут там в основном те, кто служит или служил в соседней воинской части. Грачевы* там были новичками: переехали всего несколько месяцев назад, когда глава семейства приехал в Новосибирскую область служить по контракту. Беда в семью пришла 2 июня: собака загрызла насмерть их 4-летнего сына Семена. Корреспонденты «КП»-Новосибирск» разбирались в обстоятельствах трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712982" frameborder="0"></iframe> Cобака пенсионерки насмерть загрызла 4-летнего мальчика.

— Грачевы — благополучная чета. Старшей дочке Лене исполнилось 9 лет, младшему сыну — Семену 4 года, — характеризует семью Иван Ланг, заместитель главы рабочего поселка Коченево. — Жилья у них своего пока не было, поэтому дом на улице Осенней они снимали.

2 июня главы семейства дома не было: находился на службе. С детьми сидела их мама, Ксения.

Мама отпустила сына и дочку поиграть в соседский двор. Фото: соцсети.

— Она разрешила дочке и сыну пойти поиграть в соседский двор вместе с другими ребятишками: там была куча песка, в которой они любили возиться, — говорит Анна, знакомая семьи.

Знала ли женщина, что возле сельской песочницы есть собака? Да, как и все соседи:

— Да эту дворняжку никто не боялся: дети рядом с ней постоянно играли, она очень доброй была, — говорит Анны. — Тем более, собака все время на привязи была…

— Так что же в тот момент случилось?

— Семен с этой кучи песка свалился прямо на собаку. Наверное, она очень сильно испугалась, она его за ногу схватила и потащила…

Семену было всего 4 года. Фото: соцсети.

На детские крики и плачь выскочила бабушка — хозяйка дворняжки. Но этих нескольких секунд хватило, чтобы ребенок получил такие травмы, что врачи были бессильны. Драма еще и в том, что трагедия произошла на глазах у старшей девятилетней сестры мальчика. Очевидцами жуткой сцены были и другие дети.

— Мальчика к нам в больницу привезли уже мертвым, — говорит Сергей Войнов, глава Коченевской ЦРБ.

Спустя три дня после трагедии, утром 5 июня, семья уехала из Коченево:

— Они полетели в Киров: это родина Александра, папы погибшего мальчика, там живут его родные. В этом городе они похоронят Семена, — говорят соседи. — Вернутся через три дня…

Папа-военный в день трагедии был на службе.

Напавшую собаку уже забрала полиция: после осмотра ветеринаров будет решаться вопрос о ее усыплении.

А в СКР возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Возбудили против хозяйки дворняжки. Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы. Хотя соседи уверены, ее вины тут нет. Это просто несчастный случай…

* Фамилия и имена героев изменены по этическим соображениям.