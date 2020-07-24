В Новосибирске почтальон обокрала шесть ветеранов
Почтальона из Новосибирска, которая украла у ветеранов Великой отечественной войны выплаты ко Дню Победы, будут судить. Пользуясь своим положением, женщина обокрала шестерых человек. Об этом сообщили в суде Первомайского района.
— С 7 апреля по 7 мая почтальон, собственной рукой поставила подпись от имени граждан, которым доставляла пенсии и выплаты, и похитила деньги. Ими она распорядилась по своему усмотрению, — сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.
Сколько именно присвоила себе почтальон, не сообщается. Но известно, что вдовам (вдовцам) военных, погибших на войне с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией, положено 75 тысяч рублей, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто — 50 тысяч рублей.
Дата судебного заседания пока определяется.
Напомним, в конце мая прокуратура Новосибирской области возбуждала уголовное дело в отношении почтальона — было известно, что она присвоила себе выплату 92-летней женщины, ветерана труда и труженицы тыла.
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ИСТОЧНИК KP.RU