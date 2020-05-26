Работница почты украла у новосибирского ветерана выплату к 75-летию Победы

26 Май 2020 2020-05-26T11:00:45+03:00

Женщина подделала документы и забрала себе 50 тысяч рублей

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У 92-летней жительницы Первомайского района Новосибирска работница почты украла выплату к 75-летию Победы. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— Сотрудник отделения почтовой связи, подделав подпись в платежном документе, присвоила предназначенные ветерану денежные средства. 92-летней жительнице района — ветерану труда и труженице тыла, - была назначена денежная выплата в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.

В УФПС Новосибирской области сообщили КП-Новосибирск, что выплата в полном объеме была доставлена клиентке 7 мая.

- Службой безопасности компании была проведена служебная проверка, по ее итогам виновная сотрудница уволена. А материалы внутренней проверки переданы в правоохранительные органы, - говорят в УФПС.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет Новосибирской области. Там возбудили уголовное дело по статье «Присвоение, с использованием своего служебного положения». Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU