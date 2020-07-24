«Пока тащили, удочку сломали»: сибирячка поймала в Оби 12-килограммовую щуку

24 Июль 2020 2020-07-24T15:31:03+03:00

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Сибирячка Нина Жуковец поймала в Оби щуку весом почти 12 килограммов. Рыбачила она вместе с друзьями мужа.

— Я рыбалкой увлекаюсь года четыре, пристрастил к этому муж. Он умер в феврале, но остались друзья, которые вывозят меня на рыбалку. К нам в село очень многие приезжают из Новосибирска порыбачить. И мы ездили 21 июля. Сначала ходили на реку Чулым, я поймала там щуку 4,5 килограмма, остальные уловы были незначительные. А потом мы решили попытать удачу на Оби. Час, наверное, плавали, и тут такой удар: моему напарнику попалась на крючок эта щука. Поймала не лично я, но помогала ее вытаскивать. Долго мы с ней боролись, да так, что сломали подсак и спиннинг. Но все же победили! — рассказала КП-Новосибирск Нина Жуковец.

Позже сибирячка сфотографировалась с таким огромным уловом. Щука весила 11,7 килограммов. Ее перекрутили на фарш, сделав хе по-корейски.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель села Барлак под Новосибирском поймал крупную щуку. Рыба весила почти 7 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU