2020-07-21T14:33:33+03:00
Общество

«Монстр, а не рыба!»: сибиряк поймал в ручье 7-килограммовую щуку

Мужчина думает, как ее теперь приготовить
Надежда РЫЖКИНА
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Щука весила почти 7 килограммов. Фото: предоставлено героем публикацииЩука весила почти 7 килограммов. Фото: предоставлено героем публикации
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Житель поселка Октябрьский Новосибирской области Александр Волошин похвастался своим невероятным уловом. В ручье соседнего села Барлак он поймал огромную щуку весом почти 7 килограммов. Фотографией гиганта он поделился на сайте «FishingSib».

— Вчера я спонтанно собрался с друзьями на рыбалку. Приехали около семи вечера, начали кидать приманки на окуня. Окунь в тот день неактивный, поймали 10 штук, а затем решили переключиться на щуку. Поставил колебалку (искусственную приманку для ловли рыбы — прим. ред.), и как раз после мелкого дождя с громом заклевало. Сначала будто зацепилось за дно, но чувствую — шевелится, и стал вываживать. Рыба была довольно спокойно, но ближе к берегу мы с щукой увидели друга, и она дернулась, пошла на глубину. Завели ее все же в подсак, ура! Она чуть не разорвала подсак, весила 6850 граммов, — рассказал рыбак корреспонденту КП-Новосибирск.

Приготовить гиганта Александр еще не успел: только привез домой и разделал.

Напомним, недавно другой рыбак из Новосибирска посмешил всех своим уловом — он позировал на фото с большой надувной рыбой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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